Fuerte polémica: la denuncia contra Ricky Sarkany tras un choque en Panamericana

Ricky Sarkany se ve envuelto en un gran escándalo después de un accidente vial en la Panamericana que terminó en un gran y curioso escándalo.
Un hombre denunció al empresario Ricky Sarkany después un choque en la Panamericana y en Desayuno Americano se dieron detalles de lo sucedido.
El periodista Carlos Salerno explicó en Desayuno Americano los detalles de la denuncia de un hombre llamado Santiago Giménez contra el empresario, a quien acusó de insultarlo, amenazarlo y llevarse su cédula verde tras el choque.
En su testimonio en sede policial, el hombre reconoce que él tuvo la culpa en el choque vehicular, pero que luego del accidente Sarkany habría reaccionado de manera agresiva y se habría retirado del lugar con su cédula verde, por lo que radicó después la denuncia.
El episodio ocurrió el pasado jueves, alrededor de las nueve y media de la mañana, en la avenida Panamericana a la altura del kilómetro 18 y medio, mano a Capital Federal, cuando un conductor impactó contra el auto de Ricky Sarkany.
Según consta en la denuncia policial, ninguna de las partes resultó lesionada y los daños fueron únicamente materiales. Sin embargo, Giménez denunció que el empresario descendió de su vehículo enfurecido, lo insultó en reiteradas ocasiones, forcejeó la puerta de su auto y le lanzó una dura advertencia: “No sabés con quién te metiste”, le habría manifestado.
El denunciante sostuvo que nunca se dio cuenta que el otro conductor se trataba del empresario y que se verificó que era él al buscar los datos del dominio de su auto.
Santiago Giménez reconoció en diálogo con el ciclo Desayuno Americano (América Tv) que fue él quien tuvo la culpa del accidente de tránsito al chocar el auto de Ricky Sarkany.
"Estaba yendo a ver mi hija que estaba internada, tiene 45 días, y la Panamericana estaba colapsada. Él frenó, yo no llegué a frenar y lo choqué de costado", comenzó su relato.
"Él (Sarkany) baja muy violentamente, primero viene y me golpea el vidrio, me empieza a insultar y después grabar. Me decía que baje insultándome y después me abrió la puerta. Yo lo llamo a mi papá, le comentó la situación y da tranquilidad", dijo el denunciante en charla con el ciclo que conduce Pamela David.
El denunciante sostuvo que nunca se enteró que era Sarkany la otra persona y agregó: "Procedo a bajar y le digo que se calme que tenía todo en regla, que le iba a cubrir todo el seguro y que estaba yendo a ver a mi hija internada. Me dice: 'sos un asesino'. 'Es un choque, no es nada', le digo. Y me amenaza. Es un choque de frente, tengo la culpa yo".
"Le saca fotos a mi documentación y desde el capot de mi auto agarra mi cédula verde, se sube a su camioneta y se fue", explicó sobre la tensa situación vivida con el empresario.
El denunciante expresó que únicamente desea una disculpa por parte del empresario y la devolución de la cédula verde de su vehículo.
En tanto, desde la producción del programa intentaron comunicarse con Ricky Sarkany para darle el espacio a su descargo pero no pudieron contactarlo.