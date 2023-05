Dejó a sus bebés con la niñera y cuando volvió uno de ellos tenía una herida en el cráneo

"Despido a la niñera como siempre. Vuelvo a alzarlo porque vi que estaba acostado arriba de un vómito, como un líquido. Cuando lo siento a mi bebé, veo el chichón. La carita de él y sus ojos me daban mal aspecto", agregó.

Embed

En ese marco, contó que llamó a la niñera y le preguntó qué había pasado. "Me responde que nada; que los bebés a ella no se le habían caído. Voy volando a la guardia y quedamos en observación hasta las 11 de la noche (...) el diagnóstico llegó y era un traumatismo de cráneo", dijo.

Por último, sobre la niñera, concluyó: "Era la persona que quedaba a cargo. Mi nene no tenía así la cabeza cuando me fui a trabajar. Nosotros somos conocidos de los 13 años con la niñera, nos habíamos distanciado un tiempo cuando fuimos mamás, no era desconocida".