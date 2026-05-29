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Una pala y un Ford K negro: las nuevas pistas que investiga la Justicia en el caso de Agostina Vega

La Justicia volvió a allanar la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, y secuestró una pala, herramientas y otros elementos para peritar. Por qué los investigadores se centran en el Ford K.

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Una pala secuestrada en el último allanamiento y un Ford K negro bajo la lupa aparecen como dos de los elementos que concentran la atención de los investigadores en la búsqueda de Agostina Vega. (Foto: A24).

Una pala secuestrada en el último allanamiento y un Ford K negro bajo la lupa aparecen como dos de los elementos que concentran la atención de los investigadores en la búsqueda de Agostina Vega. (Foto: A24).

La Justicia volvió a allanar la casa de Claudio Barrelier mientras continúa el operativo para encontrar a Agostina Vega. Los investigadores secuestraron una pala, herramientas y otros elementos que serán peritados, al tiempo que analizan registros telefónicos y la pista de un auto Ford K negro que podría ayudar a reconstruir los movimientos posteriores a la desaparición de la adolescente.

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Claudio Barreriel, el único detenido por la desaparición de Agostina.

La Justicia regresó a la casa de Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, donde vive Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Allí secuestró herramientas, entre ellos una pala negra, y otros elementos que serán sometidos a peritajes mientras avanza la búsqueda de la adolescente.

Embed - LA HIPÓTESIS DEL "FORD K" NEGRO, CLAVE EN LA DESAPARICIÓN DE AGOSTINA VEGA EN CÓRDOBA

Por la tarde se llevaba adelante un rastrillaje con perros especializados, que recorrían sectores rurales donde se intenta detectar cualquier rastro de la adolescente desaparecida. Según informó el Ministerio de Seguridad de Córdoba, participan unos 150 efectivos junto a divisiones especializadas en una superficie que supera las 200 hectáreas.

El Ford K negro

En las últimas horas también cobró fuerza una pista vinculada a un vehículo negro, Ford K, que habría sido detectado durante la investigación y que pertenecería a la pareja de Barrelier. De acuerdo con información difundida, los investigadores analizan registros de antenas telefónicas y otros elementos técnicos que permitirían reconstruir desplazamientos ocurridos los días posteriores a la desaparición de Agostina, que ubicarían a Barrelier el lunes en el lugar rastrillado. Una de las posibilidades es que Agostina haya sido trasladada hacia allí. En las próximas horas se peritará el Ford K con luminol para buscar rastros de la menor.

La referencia al automóvil surgió luego de que quedaran descartadas otras líneas de investigación relacionadas con otros vehículos nombrados previamente, como el auto rojo que Barrelier mencionó al afirmar que la adolescente se había retirado de su casa para verse con otro joven de nombre Franco en ese transporte. Esa versión está descartada para la Justicia.

Por eso, ahora la atención está puesta en determinar quién conducía ese auto negro, cuál fue su recorrido y si tuvo algún vínculo con los movimientos detectados por los investigadores.

Las declaraciones del fiscal

Durante una conferencia de prensa, el fiscal de la causa sostuvo que existen pruebas sólidas que acreditan el ingreso de Agostina a la vivienda de Barrelier y señaló que también cuentan con elementos que permiten sostener que la adolescente salió posteriormente del lugar. Sin embargo, evitó brindar mayores precisiones debido al secreto de sumario que rige sobre parte de la investigación.

Fuentes vinculadas al caso explicaron que el análisis de antenas de telefonía celular aparece como una de las herramientas más importantes para reconstruir los movimientos realizados durante las horas críticas. Los peritos trabajan sobre cruces de información que podrían ayudar a establecer recorridos y horarios relevantes para la causa.

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