Una pala y un Ford K negro: las nuevas pistas que investiga la Justicia en el caso de Agostina Vega

El Ford K negro

En las últimas horas también cobró fuerza una pista vinculada a un vehículo negro, Ford K, que habría sido detectado durante la investigación y que pertenecería a la pareja de Barrelier. De acuerdo con información difundida, los investigadores analizan registros de antenas telefónicas y otros elementos técnicos que permitirían reconstruir desplazamientos ocurridos los días posteriores a la desaparición de Agostina, que ubicarían a Barrelier el lunes en el lugar rastrillado. Una de las posibilidades es que Agostina haya sido trasladada hacia allí. En las próximas horas se peritará el Ford K con luminol para buscar rastros de la menor.

La referencia al automóvil surgió luego de que quedaran descartadas otras líneas de investigación relacionadas con otros vehículos nombrados previamente, como el auto rojo que Barrelier mencionó al afirmar que la adolescente se había retirado de su casa para verse con otro joven de nombre Franco en ese transporte. Esa versión está descartada para la Justicia.

Por eso, ahora la atención está puesta en determinar quién conducía ese auto negro, cuál fue su recorrido y si tuvo algún vínculo con los movimientos detectados por los investigadores.

Las declaraciones del fiscal

Durante una conferencia de prensa, el fiscal de la causa sostuvo que existen pruebas sólidas que acreditan el ingreso de Agostina a la vivienda de Barrelier y señaló que también cuentan con elementos que permiten sostener que la adolescente salió posteriormente del lugar. Sin embargo, evitó brindar mayores precisiones debido al secreto de sumario que rige sobre parte de la investigación.

Fuentes vinculadas al caso explicaron que el análisis de antenas de telefonía celular aparece como una de las herramientas más importantes para reconstruir los movimientos realizados durante las horas críticas. Los peritos trabajan sobre cruces de información que podrían ayudar a establecer recorridos y horarios relevantes para la causa.