Derrumbe en Villa Gesell: se viralizó un audio de un carpintero que advertía sobre las malas condiciones

“Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota”, se escucha decir al carpintero, en un mensaje donde cuestiona la seguridad del edificio en el que realizaba las tareas de refacción.



“La idea es que se saquen todas las heladeritas, las hagan plata, las vendan y que ya no sea más apart hotel”, agregó el trabajador, que, junto a otros empleados, había sido contratado para reacondicionar el hotel.



En el audio, el carpintero explica además que su trabajo consistía en hacer mejoras parciales: “Yo lo voy a hacer del sexto piso hasta el primer piso, más o menos acondicionarlo, y el año que viene, o cuando termine la temporada, lo reemplazamos todo con Melamina y sin puertas”.



También revela que esta propuesta no contaba con la aprobación del arquitecto a cargo de la obra, aunque afirmó que se ajustaba a las posibilidades del momento.



El derrumbe, que ocurrió el pasado martes en la madrugada en el histórico hotel ubicado en la calle Buenos Aires, dejó a varios trabajadores atrapados bajo los escombros.



Las autoridades y equipos de rescate continúan en la búsqueda de las personas desaparecidas, mientras el audio viral genera interrogantes sobre el nivel de seguridad y las condiciones estructurales del edificio antes del colapso." />