Desaparición en Berazategui: un embarazo falso y un supuesto amante generan nuevas líneas de investigación

Sigue la búsqueda de Yésica Cuevas, quien desapareció el 29 de enero, supuestamente a pocas horas de dar a luz de trillizos. No obstante, ahora la justicia tiene acreditado que no estaba embarazada y que, posiblemente, tenía un amante en el kiosco donde trabajaba, pero aún no hay una pista certera sobre el paradero de la mujer de 42 años.