En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Conmebol
Independiente
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El comunicado completo de Conmebol tras la violencia entre Independiente y Universidad de Chile

La Conmebol canceló el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes en las tribunas del estadio de Avellaneda. Hubo corridas, enfrentamientos entre barras y heridos.

La Conmebol canceló el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: A24.com)

La Conmebol canceló el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: A24.com)
Leé también Gravísimos incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile: el partido fue cancelado
gravisimos incidentes en el partido de independiente y universidad de chile: el partido fue cancelado

Lo que en principio se perfilaba como una noche de celebración terminó en caos, corridas, heridos y la intervención de los organismos de seguridad. La decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol no fue suspender el partido, sino cancelarlo, un término que marca un precedente y abre interrogantes sobre el futuro inmediato del torneo.

Embed

El comunicado oficial de la Conmebol

Horas después de los incidentes, la Conmebol difundió un comunicado en el que fundamentó su decisión.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, señaló el organismo.

El texto agregó que, al no haberse subsanado la situación tras los disturbios y habiéndose cumplido con el protocolo establecido en el Manual de Clubes, se procedió a la cancelación definitiva. El caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol, que analizarán informes, videos e informes policiales para determinar responsabilidades y sanciones.

Comunicado de la Conmebol

Una decisión sin precedentes

La cancelación, y no la simple suspensión, implica que el partido no será reanudado en fecha posterior como suele ocurrir en casos de incidentes. El resultado de la serie entre Independiente y Universidad de Chile queda, por el momento, en un limbo reglamentario, a la espera de una resolución disciplinaria.

La Confederación evalúa varias alternativas: desde obligar a repetir el encuentro en otra sede, con los costos a cargo de los responsables de los hechos, hasta declarar la nulidad del partido y sancionar a los clubes. En todos los escenarios, las instituciones involucradas enfrentarán sanciones económicas y deportivas que podrían impactar en su futuro en competiciones internacionales.

Cómo se desató la violencia en las tribunas

Violencia en Independiente Universidad de Chile 2

El clima de tensión comenzó en la tribuna visitante, donde hinchas de Universidad de Chile arrojaron proyectiles y bombas de estruendo hacia la parcialidad local. También se registraron destrozos en baños y sectores del estadio.

El operativo, que contaba con más de 650 policías y 150 agentes privados, no pudo contener los disturbios. Tras varios anuncios por altoparlante, se ordenó desalojar a los hinchas visitantes. Sin embargo, la escalada fue mayor cuando barras de Independiente lograron ingresar a la tribuna rival, generando enfrentamientos directos entre ambas parcialidades.

Las imágenes registradas por cámaras de televisión y celulares de los asistentes mostraron corridas, golpes, objetos contundentes y una caída de un hincha desde gran altura, lo que agravó aún más la situación.

El árbitro y la suspensión definitiva de Independiente y Universidad de Chile

El partido, dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera, se detuvo a los cuatro minutos del segundo tiempo. Para entonces, la violencia ya había alcanzado niveles incontrolables. Jugadores y cuerpo técnico permanecieron en el campo de juego mientras se aguardaba la decisión final.

La incertidumbre se prolongó por más de una hora, hasta que finalmente las autoridades de seguridad y la Conmebol determinaron la cancelación. El estadio vivió momentos de tensión con la evacuación desordenada de los hinchas visitantes y la resistencia de algunos sectores de la parcialidad local a abandonar el recinto.

La mirada sobre Independiente y Avellaneda

En Avellaneda, fuentes policiales confirmaron que hubo detenidos y heridos en los enfrentamientos, aunque aún no se difundieron cifras oficiales. La Universidad de Chile enfrenta un cuadro aún más delicado, ya que el club había sido apercibido por la Conmebol semanas atrás debido a incidentes de sus hinchas en partidos internacionales.

En el caso de Independiente, la Confederación subrayó la falta de garantías de seguridad en el estadio, lo que pone al club bajo riesgo de sanciones severas. La organización del evento, el control de accesos y el manejo de las tribunas están en la mira de los órganos disciplinarios.

El municipio de Avellaneda y las fuerzas de seguridad provinciales también quedaron cuestionados por no haber podido evitar la escalada de violencia pese al fuerte operativo desplegado.

Un problema regional: la violencia en el fútbol

La barbarie vivida en el estadio Libertadores de América no es un hecho aislado. En los últimos años, Conmebol ha sancionado a varios clubes por disturbios en sus estadios: desde incidentes con hinchas en Brasil y Paraguay hasta agresiones en Perú y Argentina.

Lo que viene

La Comisión Disciplinaria de Conmebol ya recibió los primeros informes policiales y videos del operativo en Avellaneda. En los próximos días se esperan medidas cautelares, que podrían incluir la clausura del estadio, multas millonarias y la pérdida de localía.

La investigación determinará si la responsabilidad recae solo en los clubes o si también se extiende a las autoridades locales. Mientras tanto, el torneo Sudamericano deberá resolver qué ocurrirá con la llave de octavos de final que quedó interrumpida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Conmebol Independiente Copa Sudamericana Chile
Notas relacionadas
Los videos de los brutales cruces entre hinchas chilenos y argentinos en Avellaneda
Triunfo agónico de Racing ante Peñarol: ahora disputará los cuartos de final con Vélez
El inesperado elogio de Mourinho a Messi tras años de rivalidad: "Me hizo..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar