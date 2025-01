Desolador testimonio de una de las mamás de los bebés muertos en el hospital: "Me dijo que si..."

“No toleraba el dolor. Llorando pedí una cesárea y no me ayudaron. Me decían ‘aguántatela’”, señaló Damaris. Además, expresó que su madre, quien intentaba acompañarla en ese delicado momento, no fue autorizada a ingresar al hospital porque, según los médicos, ella “ya era grande y podía manejarse sola”.

En la sala de preparto, Bustamante tuvo su primer contacto con Brenda Agüero, describiendo un momento que quedó grabado en su memoria. “Estaba dilatando y me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa”, afirmó. Más adelante, detalló que tras dar a luz, el bebé fue colocado en una mesa para ser revisado. “Brenda entró, estuvo un ratito y se fue. Benjamín estaba bien hasta que lo amamantó”, aseguró.

La mujer narró que, tras ser trasladada a la sala de recuperación, recibió una noticia devastadora: “Me dijeron que le había dado un paro cardíaco y que lo llevarían a terapia intensiva. Me pidieron que me quedara tranquila, que podían manejar la situación. Luego me desmayé”. Desde aquel momento, Bustamante vive un calvario. “En estos dos años y ocho meses hemos sufrido mucho. Hagan justicia por mi hijo”, rogó al tribunal, conmoviendo a los presentes.

Durante la audiencia, Brenda Agüero, principal imputada en el caso, evitó abordar los hechos que la vinculan con la muerte de los cinco bebés. En su lugar, habló de aspectos personales, como su lugar de residencia antes de ser detenida, su formación académica y su vida actual en prisión. La acusada aseguró que está cursando el primer año de la carrera de abogacía, lo que, según ella, le permitirá comprender mejor los cargos en su contra y defenderse adecuadamente. “Hasta el momento, no he leído nada relacionado con la causa”, declaró.

La enfermera también aprovechó su testimonio para criticar a los medios de comunicación, responsabilizándolos de su situación judicial. “Todo es inventado. Nadie tiene pruebas de que yo sea la responsable de las muertes”, sostuvo. Estas declaraciones generaron tensión en la sala, especialmente tras los testimonios de familiares de las víctimas.

El juicio por la muerte de cinco recién nacidos ha despertado una fuerte conmoción en Córdoba y en el país. A medida que avanzan las audiencias, surgen nuevos testimonios que arrojan luz sobre lo sucedido en el Hospital Materno Neonatal. Por un lado, están las voces desgarradoras de los familiares, que exigen respuestas y justicia. Por otro, la defensa de Brenda Agüero insiste en negar su responsabilidad y apunta a un supuesto juicio mediático.

El caso sigue siendo un tema de interés nacional, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por las implicancias éticas y legales que rodean al sistema de salud. Los próximos pasos del juicio serán determinantes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió una cadena de negligencias o si los hechos se circunscriben a la presunta responsabilidad de la acusada.