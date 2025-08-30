Un bebé de 9 meses murió tras consumir veneno para ratas: por qué se cree que lo mató la madre

madre-brasl-bebe Las imágenes de la mujer en la veterinaria cuando compró el raticida.

La investigación también reveló que la madre había sido advertida por los empleados de la guardería donde el bebé asistía. De acuerdo con los testimonios, la mujer fue informada de que su hijo había mostrado síntomas preocupantes durante la semana previa, como vómitos y cambios en el color de la orina. Sin embargo, no se encontró evidencia de que Giovanna hubiera buscado atención médica para su hijo antes de su muerte.

La Justicia dictó la prisión preventiva de Giovanna Chiquinelli Marcatto por 30 días mientras avanzan las investigaciones. Aunque la acusación principal es homicidio calificado, aún se espera el desarrollo final del caso.

En noviembre de 2024, cuando Dante nació, Giovanna había compartido en sus redes sociales una emotiva publicación, describiendo al bebé como “el mejor regalo que le dio Dios”. "Ahora somos tú y yo para siempre", escribió en ese entonces.