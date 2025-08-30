En vivo Radio La Red
Un bebé de 9 meses murió tras consumir veneno para ratas: por qué se cree que lo mató la madre

Una mujer de 27 años fue arrestada tras ser acusada de homicidio calificado por la muerte de su hijo de 9 meses. Las pruebas que la incriminan.

Un bebé de 9 meses murió tras consumir veneno para ratas: la madre fue detenida.

Un bebé de 9 meses murió tras consumir veneno para ratas: la madre fue detenida.

Conmoción en Brasil. Una tatuadora de 27 años fue detenida tras ser acusada de homicidio calificado por la muerte de su hijo de 9 meses, luego de que consumiera banana mezclada con raticida. En las últimas horas, se difundieron imágenes de la mujer, identificada como Giovanna Chiquinelli Marcatto, cuando compró el producto tóxico en una veterinaria de la zona este de São Paulo.

El macabro hecho, que tomó repercusión en las últimas horas, ocurrió el martes 26 de agosto. Ese día, la madre le ofreció a su hijo una banana pisada, que habría combinado con veneno. Antes de que Dante comenzara a sentirse mal, Giovanna le tomó fotos con su celular mientras él sonreía. Tres horas después, el niño empezó a mostrar signos de intoxicación y fue trasladado al Hospital Estadual de Vila Alpina, donde los médicos no pudieron salvarlo.

El informe forense confirmó que la causa de la muerte fue la ingesta de una sustancia venenosa. Los peritos señalaron que el raticida no pudo haber sido consumido accidentalmente, dado que contiene una sustancia amarga diseñada para evitar que los niños lo ingieran.

Sumado a esto, medios brasileños difundieron recientemente un hallazgo que fortaleció las sospechas de que la muerte de Dante fue un acto premeditado: las imágenes de las cámaras de seguridad de una veterinaria, que registraron a Giovanna el 25 de agosto, un día antes de la muerte de su hijo, cuando compró el raticida.

Las imágenes de la mujer en la veterinaria cuando compró el raticida.

La investigación también reveló que la madre había sido advertida por los empleados de la guardería donde el bebé asistía. De acuerdo con los testimonios, la mujer fue informada de que su hijo había mostrado síntomas preocupantes durante la semana previa, como vómitos y cambios en el color de la orina. Sin embargo, no se encontró evidencia de que Giovanna hubiera buscado atención médica para su hijo antes de su muerte.

La Justicia dictó la prisión preventiva de Giovanna Chiquinelli Marcatto por 30 días mientras avanzan las investigaciones. Aunque la acusación principal es homicidio calificado, aún se espera el desarrollo final del caso.

En noviembre de 2024, cuando Dante nació, Giovanna había compartido en sus redes sociales una emotiva publicación, describiendo al bebé como “el mejor regalo que le dio Dios”. "Ahora somos tú y yo para siempre", escribió en ese entonces.

