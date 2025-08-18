"Volá...": la llamativa reacción tumbera por la muerte de un motochorro de 16 años en un robo

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, horas después confirmaron su fallecimiento.

El perfil del adolescente abatido

El caso tomó aún más repercusión porque el menor tenía antecedentes por robo. Incluso había sido arrestado meses atrás en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Ensenada, aunque la Justicia había dispuesto que regresara a su entorno familiar sin medidas de contención eficaces.

Los investigadores señalaron que su reincidencia era conocida en la zona, donde vecinos lo identificaban como parte de un grupo de jóvenes que solían protagonizar hechos de inseguridad, principalmente vinculados al robo de motos.

La reacción en redes sociales: mensajes de despedida

Despedida tumbera al motochorro asesinado 2 "Volá alto": la llamativa reacción tumbera por la muerte de un motochorro de 16 años en un robo.

Tras conocerse la noticia de su muerte, familiares y amigos del adolescente publicaron mensajes de despedida en redes sociales. Las frases se viralizaron rápidamente. “Volá alto, ladrón”, escribió un amigo. Otro posteó decía: “Cuidate y dame fuerzas. Allá arriba nos cruzaremos hermano. Se muere quién se olvida, Honty, siempre en mi corazón”.

Hubo también expresiones de bronca hacia la policía. “Te me arrebataron de las manos. Hermano mío, te voy a extrañar rey, eras una re persona, mirá como te vinieron a dar. Gorra hdp, manga de giles. Hermano, cuidame desde arriba”, publicó un allegado.

En otra historia, un joven escribió: “Qué injusta esta vida de m... Sabés que siempre vas a estar presente, rocho. Qué fea noticia, huevo. Y pensar que estabas organizando algo con los pibes. Seguimos en línea hermanito”.

Las publicaciones estuvieron acompañadas de fotos en las que el adolescente aparecía con un arma en la mano o arriba de una moto, imágenes que reforzaron la controversia en redes sociales.

La causa judicial y la situación del policía

El efectivo que disparó se encontraba de civil y entregó voluntariamente su arma reglamentaria para las pericias correspondientes. Además, se secuestró su moto como parte de la investigación.

La causa fue inicialmente caratulada como “homicidio en ocasión de robo”, aunque los investigadores indicaron que podría avanzar hacia la figura de “legítima defensa”, dado que el policía actuó en un contexto de amenaza directa con un arma de fuego.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso medidas inmediatas, como la búsqueda intensiva del cómplice fugado y la toma de testimonios a testigos del hecho.

El entorno delictivo y la falta de contención

Los antecedentes de T.R.G. revelan también un vacío institucional en el seguimiento de menores en conflicto con la ley penal. Pese a los arrestos previos, nunca se dispusieron medidas de rehabilitación efectivas ni programas de reinserción.