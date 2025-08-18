Escalofriante: un estofado, tres muertos y un misterio internacional, ¿es Erin la asesinada?

La creación del menú fatal: estofado con carne

Erin Patterson víctimas Erin Patterson, de 49 años, está acusada de haber preparado una comida con hongos venenosos.

De acuerdo con las investigaciones, Erin Patterson preparó un estofado de carne con hongos. En su versión de los hechos, afirmó que había comprado los hongos en un supermercado y en una tienda de productos asiáticos en Melbourne, y que ella misma comió parte del plato sin presentar síntomas graves, lo que generó dudas y suspicacias.

Los invitados, en cambio, comenzaron a sentirse mal horas después de la comida. Todos desarrollaron síntomas compatibles con intoxicación por Amanita phalloides: vómitos, diarrea severa, daño hepático y renal.

Gail y Don Patterson murieron en el hospital días después; Heather Wilkinson también falleció por fallo multiorgánico; e Ian Wilkinson sobrevivió tras ser sometido a un trasplante de hígado de urgencia.

La propia Erin fue internada brevemente con malestares estomacales, aunque se recuperó rápidamente. Esto hizo que los investigadores comenzaran a indagar sobre su posible responsabilidad.

La investigación policial

La tragedia activó un operativo policial sin precedentes en la región de Gippsland. Detectives especializados en homicidios allanaron la vivienda de Patterson en varias oportunidades y confiscaron electrodomésticos, utensilios de cocina y hasta una deshidratadora de alimentos que, según los fiscales, pudo haber sido utilizada para secar los hongos.

La versión de la mujer se fue contradiciendo con el correr del tiempo. Inicialmente dijo que había usado hongos comprados en tiendas, pero más tarde reconoció que también había utilizado setas secadas en su casa. Esto fue interpretado como una inconsistencia clave por parte de la Fiscalía.

En noviembre de 2023, Erin Patterson fue arrestada y acusada formalmente de tres cargos de asesinato y cinco de intento de asesinato (estos últimos vinculados a intentos previos de envenenar a su exesposo en diferentes circunstancias).

Erin Patterson ante la Justicia

Durante las primeras audiencias, Patterson se declaró “no culpable”. Ante las cámaras de televisión, aseguró entre lágrimas que jamás tuvo intención de dañar a sus invitados. “Amo a mis suegros. No puedo creer que piensen que yo haría algo así”, declaró a la prensa.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la mujer tuvo un rol activo y planificado en la preparación de la comida y que el hecho no fue un accidente. Según la hipótesis judicial, Patterson habría usado los hongos con pleno conocimiento de su toxicidad.

El caso escaló mediáticamente y fue seguido minuto a minuto por los principales medios de Australia, que lo describieron como “la novela negra de la vida real”.

Los sobrevivientes y el dolor de las familias

El único sobreviviente, Ian Wilkinson, se convirtió en una figura central del caso. Tras meses de internación y recuperación, habló públicamente sobre la experiencia y agradeció a los médicos que le salvaron la vida. También pidió justicia para su esposa y los Patterson, destacando que lo ocurrido “nunca podrá repararse”.

Las familias de las víctimas, por su parte, expresaron enojo y dolor por la forma en que murieron sus seres queridos. Consideran que las explicaciones de Erin no son creíbles y esperan una condena ejemplar.

Un hongo letal y difícil de detectar

El hongo involucrado, la Amanita phalloides, es considerado el más peligroso del mundo. Conocido como “death cap” o “sombrero de la muerte”, contiene amatoxinas que atacan directamente al hígado y los riñones.

Lo más inquietante es que su sabor es agradable y no se diferencia fácilmente de setas comestibles, lo que lo convierte en una trampa mortal. Solo unos pocos gramos pueden ser letales, y no existe antídoto específico: el tratamiento suele incluir trasplantes de hígado en casos graves.

Australia, en particular la región de Victoria, registra todos los años casos aislados de intoxicación por este hongo, pero nunca antes un episodio con tanta repercusión pública.

El juicio y lo que viene

El juicio contra Erin Patterson está previsto para desarrollarse a lo largo de 2025 y se espera que dure varios meses debido a la complejidad probatoria y a la atención mediática que concentra. La Fiscalía buscará probar que la acusada actuó con intención homicida, mientras que la defensa intentará sostener la hipótesis del accidente doméstico.

De ser encontrada culpable, Patterson podría enfrentar cadena perpetua, la pena más dura del sistema judicial australiano.

Repercusiones en Australia y el mundo

El caso impactó de lleno en la sociedad australiana. Se generó un debate sobre la regulación de hongos silvestres, las campañas de información pública y la venta de deshidratadores de alimentos sin advertencias específicas.

Además, la historia traspasó fronteras: medios de Europa, Asia y América reprodujeron la noticia, describiendo el hecho como un caso de “envenenamiento digno de una novela policial”. Incluso plataformas de streaming comenzaron a desarrollar documentales y series inspiradas en lo ocurrido.

Un misterio aún abierto

A pesar de los avances judiciales, el caso Erin Patterson sigue envuelto en misterio. Muchos se preguntan si realmente existió intención criminal o si fue una trágica coincidencia.

Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan que la Justicia pueda dar una respuesta definitiva. “Nada nos devolverá a nuestros seres queridos, pero necesitamos saber la verdad”, expresaron en un comunicado.