Camilota reveló qué fue lo que hizo despertar a Thiago Medina tras días en terapia

"Sentía que el alma me volvió a cuerpo. Mi hermano se despertó y habla. Gracias a todos y cada uno de ustedes, que estuvieron acompañando con mensajes y oraciones", completó Camilota, profundamente emocionada.

Embed

¿Qué le dijo Thiago Medina a Daniela Celis apenas abrió los ojos?

Este lunes 29 de septiembre, Daniela Celis dio a conocer una actualización sobre la salud de Thiago Medina, quien sigue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con pronóstico reservado, tras el grave accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre.

A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano llevó tranquilidad al anunciar una buena noticia sobre la evolución de Thiago. Pestañela detalló que al joven le retiraron la asistencia mecánica y ahora recibe oxígeno mediante una cánula nasal.

"Noticias de Thiago: se pudo retirar la ventilación mecánica. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado", informó la mamá de Laia y Aimé.

Además, Daniela compartió un video en el que se la notó emocionada por la mejora en la salud del padre de sus hijas. "Recién salgo de verlo. De hablar con él. De mirarlo a los ojos", expresó en el posteo.

"Gracias a todos. Gracias a todos. Quería compartir esto con ustedes. Estoy muy feliz", agregó la morocha en alusión al afecto y acompañamiento de sus seguidores durante estos días.

La ex participante del reality explicó que todavía queda un camino extenso para la recuperación completa de Thiago. "Es un proceso largo, Thiago puede tener altos y bajos. Que la Fe, las oraciones, y las esperanzas no dejen de faltar", subrayó.

Conmovida, Daniela relató qué fue lo primero que Thiago le dijo al verla. "Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. Me decía: '¿y las nenas? ¿y las nenas? ¿y las nenas'", recordó.

Por último, Celis comentó que, de a poco, se ve obligada a retomar sus compromisos laborales. "Para mí todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades y marcas con las que tengo que cumplir. Yo paré mi vida y la tengo que retomar", concluyó.