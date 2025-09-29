En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fox
Florencio Varela
INVESTIGACIÓN

Cuál es el rol del conductor del Fox vinculado al triple crimen de Florencio Varela

La Justicia lo vincula a un VW Fox que habría acompañado a la camioneta donde viajaban Lara, Morena y Brenda antes de ser asesinadas.

Cuál es el rol del conductor del Fox vinculado al triple crimen de Florencio Varela
Leé también Amenazaron a Florencia Peña con difundir un video íntimo con Alberto Fernández: su descargo
Amenazaron a Florencia Peña con difundir un video íntimo con Alberto Fernández

Según la versión de Sotacuro, escapó porque lo habían amenazado de muerte. Pero para los investigadores, en cambio, su salida del país confirma que intentaba eludir a la Justicia.

El domingo 21 de septiembre, apenas dos días después del triple femicidio, Sotacuro abandonó un VW Fox que lo vincula al caso. Dijo haber estado en La Rioja y en San Telmo, aunque hasta ahora el vehículo no apareció. Ese auto ocupa un lugar central en la pesquisa porque se cree que fue el coche de apoyo de la Chevrolet Tracker en la que subieron las tres jóvenes el 19 de septiembre, antes de ser asesinadas horas más tarde.

image

Los investigadores también barajan que el Fox haya sido utilizado después del crimen, ya sea para trasladar a los sicarios o a testigos presenciales de la ejecución. Incluso, no descartan que el propio Sotacuro estuviera en la escena. Para despejar dudas, se extrajeron muestras de su ADN para cotejar con las muestras recolectadas en las uñas de las víctimas.

Pero además, el paso de Sotacuro por las inmediaciones de la vivienda de Florencio Varela, donde ocurrió la matanza, quedó registrado en cámaras de seguridad. Frente a esas imágenes, su defensa planteó otra hipótesis. El abogado Endi sostuvo que la persona que se ve en el asiento trasero es en realidad Florencia, sobrina del acusado, quien dio su versión de los hechos.

De acuerdo con su relato, aquel 19 de septiembre al mediodía ella y un amigo, Diego, habían usado el auto para trámites en la Ciudad. Más tarde, su tío los invitó a acompañarlo a Florencio Varela para buscar a un supuesto albañil, en un viaje contratado por un vecino del barrio. Según la joven, permanecieron varias horas en un kiosco hasta que la pareja de Diego lo llamó y, por celos, le pidió regresar al Bajo Flores. Los tres volvieron, Florencia se quedó y, aunque no lo puede confirmar, el abogado cree que su cliente regresó a las inmediaciones de la casa donde se cometió la masacre a esperar al pasajero.

El abogado afirma tener comprobantes de Mercado Pago que respaldan parte de la ruta del vehículo. El Fox cruzó el peaje Alberti a las 21:02 y el de Dock Sud a las 21:10, ambos pagos hechos por la sobrina. El mismo registro marca un regreso por Dock Sud a las 00:48. Lo que ocurrió entre la 1.30 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, horas que coinciden con los crímenes, es un vacío que ni la defensa ni el propio acusado pudieron explicar.

Al ser arrestado en Villazón, Sotacuro dejó entrever algunos detalles. Según consta en la investigación, aseguró haber pasado por el punto de encuentro y vio salir a dos hombres jóvenes, con barbijos, ropa manchada y plástico en las zapatillas. No precisó adónde los llevó. Los policías no le creyeron, sobre todo porque tenía las manos lastimadas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fox Florencio Varela Bolivia
Notas relacionadas
Terrible cruce entre Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte tras la agresión en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela
La fuerte sospecha de la mamá de Morena tras el triple crimen de Florencia Varela: "Nunca vi a..."
El contundente dato que revelaría lo peor del triple crimen y sobre la transmisión vivo por Instagram

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar