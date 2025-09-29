En vivo Radio La Red
Mundo
gaza
Donald Trump
CASA BLANCA

Trump y Netanyahu lanzaron un plan de paz para Gaza y esperan la respuesta de Hamas

El presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí presentaron en Washington un esquema de 20 puntos que incluye un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y una junta de gobierno temporal en Gaza.

Trump busca que el primer ministro de Israel pueda alcanzar un acuerdo con Hamas para poner fin al conflicto en Medio Oriente. (Foto: Reuters).

Leé también Milei volvió de EE.UU. con el apoyo de Trump y ahora busca consenso para las reformas laboral, previsional y tributaria
Guillermo Francos convocó a la tercera reunión del Consejo de Mayo para este lunes a las 10 en Casa Rosada. Foto: Archivo. 

En una conferencia conjunta desde la Casa Blanca, Trump explicó que la iniciativa contempla la creación de una junta de gobierno temporal para Gaza, que él mismo presidiría, junto al ex primer ministro británico Tony Blair y otras figuras internacionales. El documento plantea un alto el fuego inmediato en cuanto todas las partes lo aprueben, además de la liberación de todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas desde la aceptación de Israel.

El presidente norteamericano aseguró que Washington ofrecerá a Israel un “pleno respaldo” militar en caso de que Hamas rechace la propuesta. “Creo que estamos más que muy cerca. Aún no hemos terminado, todavía tenemos que conseguir el compromiso de Hamas”, señaló Trump.

Netanyahu, por su parte, advirtió que Israel actuará por su cuenta si el grupo islamista no respeta las condiciones: “Esto se puede resolver por las buenas o por las malas, pero se resolverá”, dijo. El primer ministro israelí coincidió con Trump en que la población palestina debe asumir un rol activo y “tomar las riendas de su destino”.

Trump busca respalda a su hist&oacute;rico aliado frente a la falta de apoyo que est&aacute; teniendo Israel en el conflicto en Gaza de parte del resto de sus tradicionales aliados. (Foto: Reuters).

En paralelo a la presentación del plan, Netanyahu debió enfrentar un frente diplomático delicado, bajo el cual ofreció una disculpa formal a Catar por un ataque militar que terminó con la muerte de un soldado catarí. El bombardeo, dirigido contra presuntos objetivos de Hamas en territorio del emirato, generó la condena de varios países árabes y críticas públicas de la propia administración estadounidense.

De acuerdo con la Casa Blanca, Netanyahu transmitió su pesar al primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante una conversación telefónica mantenida mientras se encontraba en Washington. Según Trump, fue un intercambio “de corazón a corazón”. En un comunicado, la administración estadounidense precisó que el líder israelí lamentó la violación de la soberanía catarí y aseguró que no se repetirán acciones de ese tipo.

El episodio agrava la situación internacional de Israel, que enfrenta un creciente aislamiento y tensiones dentro de la propia coalición de Netanyahu. Incluso en Washington se perciben señales de impaciencia respecto a la prolongación del conflicto. Es que el anuncio ocurre días después del abucheo que recibió Netanyahu en su discurso en las Naciones Unidas.

Pese a ese escenario, Trump cerró su intervención con una nota de optimismo. “Estoy muy confiado”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar pronto un acuerdo para detener los combates.

