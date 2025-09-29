Trump y Netanyahu lanzaron un plan de paz para Gaza y esperan la respuesta de Hamas

2025-09-29T201533Z_840061426_RC2V1HAY219D_RTRMADP_3_USA-TRUMP-ISRAEL Trump busca respalda a su histórico aliado frente a la falta de apoyo que está teniendo Israel en el conflicto en Gaza de parte del resto de sus tradicionales aliados. (Foto: Reuters).

En paralelo a la presentación del plan, Netanyahu debió enfrentar un frente diplomático delicado, bajo el cual ofreció una disculpa formal a Catar por un ataque militar que terminó con la muerte de un soldado catarí. El bombardeo, dirigido contra presuntos objetivos de Hamas en territorio del emirato, generó la condena de varios países árabes y críticas públicas de la propia administración estadounidense.

De acuerdo con la Casa Blanca, Netanyahu transmitió su pesar al primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante una conversación telefónica mantenida mientras se encontraba en Washington. Según Trump, fue un intercambio “de corazón a corazón”. En un comunicado, la administración estadounidense precisó que el líder israelí lamentó la violación de la soberanía catarí y aseguró que no se repetirán acciones de ese tipo.

El episodio agrava la situación internacional de Israel, que enfrenta un creciente aislamiento y tensiones dentro de la propia coalición de Netanyahu. Incluso en Washington se perciben señales de impaciencia respecto a la prolongación del conflicto. Es que el anuncio ocurre días después del abucheo que recibió Netanyahu en su discurso en las Naciones Unidas.

Pese a ese escenario, Trump cerró su intervención con una nota de optimismo. “Estoy muy confiado”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar pronto un acuerdo para detener los combates.