El desgarrador relato de Daniela Celis sobre cómo reaccionó Thiago Medina al verla: "Lo primero que hizo fue..."

"Gracias a todos. Gracias a todos. Quería compartir esto con ustedes. Estoy muy feliz", remarcó la morocha en referencia al cariño y apoyo que recibió de sus fans durante todos estos días.

Daniela señaló que el joven tiene por delante un camino largo para poder estar 100 por ciento recuperado. "Es un proceso largo, Thiago puede tener altos y bajos. Que la Fe, las oraciones, y las esperanzas no dejen de faltar", remarcó.

Emocionada, la ex Gran Hermano contó qué fue lo primero que le dijo Thiago al verla. "Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. Me decía: '¿y las nenas? ¿y las nenas? ¿y las nenas'", añadió.

Al finalizar, Daniela mencionó que, poco a poco, se ve en la obligación de ir retomando sus compromisos profesionales. "Para mí todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades y marcas con las que tengo que cumplir. Yo paré mi vida y la tengo que retomar", cerró.

Embed

¿Qué dice el último parte médico sobre la salud de Thiago Medina?

Este lunes 29 de septiembre, Daniela Celis compartió una importante novedad sobre la salud de Thiago Medina, quien sigue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con pronóstico reservado, tras el grave accidente en moto del pasado 12 de septiembre.

A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano llevó tranquilidad con una noticia alentadora sobre el cuadro clínico de Thiago, aunque aclaró que sigue siendo reservado. Pestañela explicó que al joven le retiraron la ventilación mecánica y ahora recibe oxígeno por medio de una cánula nasal.

"Noticias de Thiago: se pudo retirar la ventilación mecánica. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo", precisó la mamá de Laia y Aimé. Y sumó: "Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado".

Además, Daniela agradeció el acompañamiento en este difícil momento: "Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital". Y frente a este avance, remarcó: "Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos".

El domingo por la tarde, la propia Celis había señalado otra evolución favorable en el estado general de Thiago: "Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición. Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".