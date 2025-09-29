Los polémicos dichos de Alfredo Casero sobre el triple femicidio de Florencio Varela: "El triunfo es..."

Embed

¿Por qué Alfredo Casero criticó tan fuerte a Ricardo Darín por El Eternauta?

Alfredo Casero participó de una entrevista en Puro Show (El Trece), donde no solo compartió su mirada sobre El Eternauta, sino que también explicó el motivo detrás de su enojo en el ciclo conducido por Esteban Trebucq.

Al referirse a la producción de Netflix que generó tanto revuelo, el actor fue contundente: “Vi un pedazo, yo conozco la serie y a Darín no lo veo como eso, era otro tipo. Lo que vi no me…no me atrae, pero lo que vi no tenía nada que ver, me quedo con la historieta”. Con esas palabras, dejó en claro que su vínculo con la obra original es más fuerte que con la adaptación audiovisual.

En otro tramo de la charla, Casero no esquivó el tema del enfrentamiento entre Julio Chávez y Ricardo Darín: “A Julio no lo quiero ni un car… Darín es mucho mejor”, disparó sin filtro. Y agregó con dureza: "Yo me traté de acercar un montón de veces, pero el desprecio y la manera como te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es y yo no lo veo tan grande a ese tipo”. Su testimonio dejó entrever una historia de intentos fallidos y desencuentros personales.

Respecto al momento de tensión que vivió en Bondi, el intérprete explicó qué lo sacó de quicio: “Tienen una mala costumbre que es cag… en el que está hablando y no podés ponerte a hablar del otro lado cuando pido tres veces”, relató con evidente molestia. Luego añadió: “Realmente me hace mal porque yo estoy atento y alguien me está hablando del otro lado, no era necesario. Me chup… un huevo Pepe o papa, no me importa”. Su incomodidad con la dinámica del programa fue más que evidente.

Finalmente, Casero reveló cuál fue el comentario de Pepe Ochoa que lo descolocó por completo: “Me dijo ‘¿qué pasa Alfredo?’ y ahí se me salió la cadena, yo ya soy viejo”. Esa frase marcó el punto de quiebre en una jornada que claramente lo dejó afectado.