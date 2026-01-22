Hacía running y se topó con un hallazgo horroroso que obligó a intervenir a la Policía

La reanudación del operativo de búsqueda

El operativo de búsqueda se intensificó este jueves con la ampliación del área rastrillada, que abarca un perímetro de poco más de dos kilómetros de largo por uno de ancho. En el despliegue participan decenas de efectivos de distintas fuerzas de seguridad, bomberos, personal de Protección Civil y equipos con perros adiestrados que llegaron desde Río Gallegos.

Gentileza el Patagónico Caleta Olivia

La zona intervenida se extiende entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario, un sector atravesado por caminos de tierra y senderos abiertos hace décadas por la actividad petrolera y rural. Los equipos recorrieron tanto áreas elevadas como planas, con vegetación baja y espesa, y revisaron además distintos montículos de residuos urbanos que suelen acumularse en ese y otros descampados de la ciudad.

Las tareas comenzaron con las primeras horas de luz y se interrumpieron al mediodía sin que se registraran resultados positivos. El rastrillaje se retomó cerca de las 14.30 y, según lo previsto, se extendería hasta avanzada la tarde. Las autoridades estimaron que alrededor de las 20 se difundirá un parte de prensa con eventuales novedades.

La desaparición de un hombre de 50 años

En paralelo, los investigadores analizan una posible conexión con la desaparición de Mario García, de 50 años, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un mes. El hombre fue visto por última vez el 8 de diciembre, cuando salió de su vivienda ubicada en el centro de Caleta Olivia. De acuerdo con los registros del caso, testigos señalaron que se subió a una camioneta y no volvió a comunicarse con su familia.

La situación generó un fuerte impacto en su entorno más cercano. Gisella Cruz, hermana de García, expresó públicamente su malestar por los mensajes que comenzó a recibir tras conocerse el hallazgo. “Empezaron a llegar mensajes diciendo que era mi hermano, con comentarios muy feos, desde perfiles anónimos. Fue muy doloroso”, escribió en un descargo que publicó en Facebook.

Caleta Olivia

La mujer también se refirió a versiones que circularon sobre el pasado judicial de su hermano, luego de que trascendiera que había estado detenido por un hecho de violencia contra una mujer durante un robo. “Mi hermano ya cumplió su condena, él no mató ni violó a nadie. Es muy doloroso saber que hay gente con tanto odio en esta ciudad, que no se pone la mano en el corazón y que no piensan que un día le puede pasar a ellos”, afirmó.

Sobre el avance de la investigación, Cruz remarcó la gravedad del escenario. “Lo más macabro y horrible de esta historia es que hay un asesino suelto, uno o varios. Que no le va a temblar la mano de hacer daño. No sabemos si es mi hermano”, sostuvo. También señaló que el lugar donde aparecieron los restos es un sector muy transitado. Según relató, se trata de una zona donde habitualmente hay personas caminando o haciendo ejercicio, y deslizó la sospecha de que los restos podrían haber sido colocados allí de manera intencional.