Preocupación por Oscar González Oro: revelaron qué le pasa y no lo deja vivir en paz

"Hay que asumir que eso ya pasó y que hoy se trabaja por 'un punto y medio o dos puntos', y que se ha diversificado el medio", sumó Baby. "Hay que acostumbrarse a que no todos te van a conocer y, como dijo Pinti, 'no todos te van a querer'", insistió el conductor de A24.

En uno de los pasajes del descargo de González Oro, hace referencia al perdón a los hijos. Cabe recordar que, hace algunos meses, el periodista había tenido un cruce con los suyos, que viven en Madrid. "No hay ninguna distancia entre ellos. El Negro se aburrió en Madrid y se vino, él no está cómodo en ningún lado", aseguró Baby sobre el tema.

Qué dicen los posteos del Negro González Oro

En las últimas horas, Oscar González Oro volvió a encender las alarmas entre sus seguidores a partir de una serie de publicaciones cargadas de introspección, con un tono existencial profundo que no pasó desapercibido en sus redes sociales.

No se trata de un episodio aislado. El periodista ya había generado inquietud en otras oportunidades, con mensajes de características similares tanto en 2023 como el año pasado, lo que refuerza la preocupación en torno a su estado anímico y al momento personal que atraviesa.

Uno de los textos que más impacto causó fue un escrito en primera persona que muchos interpretaron como una despedida simbólica. Allí, González Oro expresó:

“Sé que mi nombre resonará en oídos queridos, ustedes, con la perfección de una imagen y también sé que a veces dejará de ser un nombre y ser un par de palabras sin sentido. No dejen que eso pase. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir enteramente. La carne y la gran alma. Gracias por todo y también les di casi todo lo que tenía".

En otra publicación, el Negro Oro compartió un poema de Amado Nervo, cuyos versos remiten al balance vital, a la aceptación de lo vivido y al cierre de ciclos:

“Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi oscuro camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles a la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hieles y mieles sabrosas cuando planté rosales o se eché cizaña. Cierto, a mis lozanías ha seguido el invierno más tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Halle sin dudas, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan sólo noches buenas y en cambio tuve algunos santamente serenas. Amé fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz".

Más tarde, sumó una frase atribuida a Viktor Frankl, centrada en el sentido de la vida y la responsabilidad individual, reforzando el clima reflexivo que atravesó toda la secuencia de posteos.

Finalmente, en otra de sus publicaciones, compartió un fragmento atribuido a Francis Calam, con una mirada sensible sobre el tiempo, el sueño y la despedida:

“Pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que pasé al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música misteriosa forma del tiempo".

En conjunto, los mensajes construyeron un relato íntimo, atravesado por el balance, la gratitud y una fuerte carga emocional, que volvió a despertar inquietud y múltiples muestras de afecto hacia una de las voces más emblemáticas del periodismo argentino.