A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ESCALOFRIANTE

Nicolás Vázquez vivió un momento paranormal en vivo al recordar a su hermano Santiago: el video

Un extraño episodio en pleno vivo sorprendió a Nico Vázquez y dejó sin palabras a Matías Martin mientras el actor hablaba de su hermano Santiago, fallecido en 2016. El momento quedó registrado. Mira.

22 ene 2026, 18:48
Nicolás Vázquez vivió un momento paranormal en vivo al recordar a su hermano Santiago: el video
Nicolás Vázquez vivió un momento paranormal en vivo al recordar a su hermano Santiago: el video

Nicolás Vázquez vivió un momento paranormal en vivo al recordar a su hermano Santiago: el video

Nico Vázquez fue protagonista de una situación tan inesperada como inquietante mientras participaba de una entrevista en vivo. El actor hablaba de su hermano Santiago, fallecido en 2016 a los 27 años por una miocardiopatía hipertrófica, cuando ocurrió un hecho que muchos interpretaron como una señal.

El momento se dio este jueves en el programa Todo Pasa (Urbana Play), durante una charla con Matías Martin. En ese contexto, el protagonista de la obra teatral, Rocky, relataba una experiencia personal vinculada a la manera en que siente la presencia de su hermano en su vida cotidiana y cómo, según él, aprendió a interpretar esas manifestaciones.

Leé también

Nico Vázquez reestrenó Rocky en calle Corrientes y la ovación fue total: el video

Nico Vázquez reestrenó Rocky en calle Corrientes y la ovación fue total: el video

En medio del relato, recordó un encuentro que tuvo con un hombre y su hijo, una situación que ya de por sí le había resultado llamativa. “Me gustaría que te saques una foto con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, le dijo ese desconocido, según contó el actor. Sorprendido por el pedido, Vázquez confesó que pensó: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto".

Mientras avanzaba con la anécdota al aire, ocurrió lo impensado: las luces del estudio comenzaron a titilar y la transmisión sufrió una breve interrupción. La reacción en el estudio fue inmediata. Matías Martin quedó visiblemente impactado, mientras que Nico interpretó el episodio como algo más que una simple falla técnica.

“No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, lanzó el actor, generando aún más tensión en el clima del programa, antes de decidir continuar con la historia.

Fue entonces cuando reveló el detalle que terminó de estremecer a todos: "Campeón, ¿cómo te llamás? 'Santi', me dice. Y ese Santi me dio un abrazo ¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara... yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: 'necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi".

El relato, sumado al extraño episodio técnico en vivo, dejó un halo de misterio que rápidamente se viralizó en redes y generó todo tipo de reacciones entre los oyentes y seguidores del actor.

Embed

Qué comentario desubicado hizo el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin sobre Chiche Gelblung

Luca Martin se convirtió en protagonista de una fuerte polémica luego de un comentario en vivo durante Bendita (El Nueve), donde entre risas se refirió al periodista y conductor Chiche Gelblung.

El disparador fue un informe que mostraba una accidentada transmisión de Chiche en Net TV, marcada por problemas técnicos y cruces inesperados. Al terminar el clip, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin tomó la palabra para opinar sobre lo visto en el estudio.

“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”, comenzó diciendo el joven de 25 años antes de dar paso a su polémica reflexión.

“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, remarcó el panelista entre risas.

De inmediato, Edith Hermida intervino para marcar su postura y frenar el comentario: "No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión".

Las palabras de Luca no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la manera en que se refirió al histórico periodista, generando un intenso debate público.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Vázquez Matías Martin

Lo más visto