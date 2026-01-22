Nicolás Vázquez vivió un momento paranormal en vivo al recordar a su hermano Santiago: el video

“No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, lanzó el actor, generando aún más tensión en el clima del programa, antes de decidir continuar con la historia.

Fue entonces cuando reveló el detalle que terminó de estremecer a todos: "Campeón, ¿cómo te llamás? 'Santi', me dice. Y ese Santi me dio un abrazo ¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara... yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: 'necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi".

El relato, sumado al extraño episodio técnico en vivo, dejó un halo de misterio que rápidamente se viralizó en redes y generó todo tipo de reacciones entre los oyentes y seguidores del actor.

Qué comentario desubicado hizo el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin sobre Chiche Gelblung

Luca Martin se convirtió en protagonista de una fuerte polémica luego de un comentario en vivo durante Bendita (El Nueve), donde entre risas se refirió al periodista y conductor Chiche Gelblung.

El disparador fue un informe que mostraba una accidentada transmisión de Chiche en Net TV, marcada por problemas técnicos y cruces inesperados. Al terminar el clip, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin tomó la palabra para opinar sobre lo visto en el estudio.

“No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande… gerontofobia”, comenzó diciendo el joven de 25 años antes de dar paso a su polémica reflexión.

“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”, remarcó el panelista entre risas.

De inmediato, Edith Hermida intervino para marcar su postura y frenar el comentario: "No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión".

Las palabras de Luca no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la manera en que se refirió al histórico periodista, generando un intenso debate público.