Inseguridad y muerte en Quilmes: detuvieron a un tercer sospechoso del asalto al jubilado de 71 años

Un tercer sospechoso del asalto a la casa del jubilado Jorge Ríos en el partido bonaerense de Quilmes fue detenido esta madrugada. La policía sigue buscando al cuarto prófugo del hecho en el que el hombre de 71 años mató de dos balazos a uno de los delincuentes.

El nuevo detenido es Daniel Ezequiel Córdoba, quien fue apresado por la Delegación Departamental de Investigaciones en la calle 1428 y 1425 de Quilmes.

Martín Ariel Salto (26) se había entregado el miércoles en la DDI de Quilmes, donde quedó a disposición del fiscal de la causa, Ariel Rivas. El martes había sido detenido Cristian “Dibu” Chara, de 23 años.

La banda de ladrones está vinculada con la villa La Vera y la barrabrava del Cervecero. "Como no hay fútbol, se dedican a robar", había dicho Alejandro Cid Aparicio, el abogado que defiende al jubilado.

Ayer a la noche, un centenar de vecinos se reunió frente a la casa de Ríos para apoyar al jubilado detenido, con carteles escritos a mano con frases como “¡Basta de inseguridad!” y “Ni asesino ni héroe ¡Víctima! de la inseguridad y del estado de la Justicia".

Por su parte, familiares de Franco Martín Moreyra, el delincuente asesinado, aseguraron que al herrero “a la hora de gatillarle no le tembló el pulso”, y si bien no justifican el robo cometido por el joven porque “eso está mal”, dijeron que se “confundió” porque “necesitaba una contención” y “una ayuda que no la tuvo”.

Moreyra recibió dos balazos, uno en el tórax y otro en la región abdominal que le causó la muerte, según el informe de autopsia. “La muerte se produce por un paro cardíaco traumático secundario a un shock hipovolémico por herida de arma de fuego”, señalan las conclusiones médico legales.