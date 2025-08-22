Detuvieron a un grupo de personas que quiso entrar a la cancha de Independiente

el-operativo-en-la-cancha-de-independiente-foto-tn-TUVZGR3ON5ACLG2HR5IM4COUHE El operativo en la cancha de Independiente.

La medida se suma a la suspensión preventiva ya ordenada por la Justicia, que exige que el club presente un plan integral de seguridad antes de habilitar nuevamente el estadio para recibir público.

Los incidentes que marcaron un quiebre

El miércoles pasado, el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana debió suspenderse tras una violenta irrupción de hinchas locales en la tribuna visitante. El fiscal Mariano Zitto calificó los hechos como “extremos e inhumanos”, y el juez Ernesto Kreplak dictó la clausura inmediata del estadio.

Las imágenes de la pelea recorrieron el continente, y en el fallo judicial se destacó la imposibilidad manifiesta de contención de los disturbios, además de la falta de coordinación entre la seguridad privada contratada por el club y la policía provincial.

independiente_udechile2 Los disturbios en la tribuna de Independiente en el encuentro por Copa Sudamericana contra la U de Chile.

Qué viene para el Rojo

Ahora, Independiente deberá definir si el duelo ante Platense se juega a puertas cerradas en su estadio o si se traslada a otra cancha, bajo estrictas condiciones de seguridad. Todo dependerá de lo que resuelvan las autoridades judiciales y del plan que presente la dirigencia.

Mientras tanto, el escenario deportivo y político del club se complica: el equipo no solo enfrenta un presente futbolístico irregular, sino que la clausura de su estadio impacta directamente en lo institucional y económico.

La incertidumbre continuará al menos hasta después de la audiencia judicial, momento en el que se evaluará si el Libertadores de América podrá volver a abrir sus puertas o si la sanción se extenderá en el tiempo.