Policiales
Cancha
Independiente
Avellaneda

Detuvieron a un grupo de personas que quiso entrar a la cancha de Independiente

Cinco patrulleros se acercaron hasta la calle Bochini, en uno de los accesos al estadio, a metros del lugar donde ingresaron los hinchas de ambos equipos el día de los disturbios.

La clausura del estadio de Independiente sigue generando tensión. Luego de los violentos incidentes en el encuentro ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el Rojo quedó en el centro de una investigación judicial que ya determinó la suspensión preventiva de su cancha. Sin embargo, este viernes se produjo un confuso episodio en uno de los ingresos al Libertadores de América que reavivó la polémica.

El nuevo y grave problema que enfrenta la dirigencia de Independiente tras los hechos de violencia

Cinco patrulleros se acercaron hasta la calle Bochini, en uno de los accesos al estadio, a metros del lugar donde ingresaron los hinchas de ambos equipos el día de los disturbios. Allí, la Policía detuvo a varias personas que intentaron entrar por la fuerza. Aún no está claro si se trataba de simpatizantes chilenos, de Independiente o de individuos ajenos que buscaban provocar nuevos desmanes.

Mientras tanto, el futuro inmediato del club en el Torneo Clausura quedó condicionado. El próximo partido ante Platense, programado para este domingo a las 20.30, no podrá disputarse en el Libertadores de América.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en declaraciones a Radio 10: “Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque, además, ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias... El domingo no va a jugar en su estadio”.

El operativo en la cancha de Independiente.

La medida se suma a la suspensión preventiva ya ordenada por la Justicia, que exige que el club presente un plan integral de seguridad antes de habilitar nuevamente el estadio para recibir público.

Los incidentes que marcaron un quiebre

El miércoles pasado, el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana debió suspenderse tras una violenta irrupción de hinchas locales en la tribuna visitante. El fiscal Mariano Zitto calificó los hechos como “extremos e inhumanos”, y el juez Ernesto Kreplak dictó la clausura inmediata del estadio.

Las imágenes de la pelea recorrieron el continente, y en el fallo judicial se destacó la imposibilidad manifiesta de contención de los disturbios, además de la falta de coordinación entre la seguridad privada contratada por el club y la policía provincial.

Los disturbios en la tribuna de Independiente en el encuentro por Copa Sudamericana contra la U de Chile.

Qué viene para el Rojo

Ahora, Independiente deberá definir si el duelo ante Platense se juega a puertas cerradas en su estadio o si se traslada a otra cancha, bajo estrictas condiciones de seguridad. Todo dependerá de lo que resuelvan las autoridades judiciales y del plan que presente la dirigencia.

Mientras tanto, el escenario deportivo y político del club se complica: el equipo no solo enfrenta un presente futbolístico irregular, sino que la clausura de su estadio impacta directamente en lo institucional y económico.

La incertidumbre continuará al menos hasta después de la audiencia judicial, momento en el que se evaluará si el Libertadores de América podrá volver a abrir sus puertas o si la sanción se extenderá en el tiempo.

