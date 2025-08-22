En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Estadio
Violencia en el fútbol

Clausuraron el estadio de Independiente tras los incidentes con Universidad de Chile

Lo determinó el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda y la resolución indica que no se pueden realizar espectáculos con público. Dónde jugará el Rojo.

El estadio Libertadores de América tras los incidentes. 

Clausuraron el estadioLibertadores de América este viernes por orden del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, tras los violentos disturbios registrados durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile. La medida responde al pedido del fiscal Mariano Zitto, quien calificó los hechos como “violencia extrema e inhumana” y solicitó la suspensión de los eventos deportivos con público hasta nuevo aviso.

El ministro delInterior de Chile fue recibido por el Ministerio de Seguridad tras losincidentes en Independiente

El fallo judicial establece que no se podrán realizar espectáculos deportivos con presencia de hinchas en el estadio del Club Atlético Independiente, mientras no se presente un plan integral de seguridad por parte de las autoridades correspondientes. Aunque el Rojo podrá disputar su próximo partido contra Platense, deberá hacerlo a puertas cerradas o mudar la localía a otro estadio.

El juez dictó la suspensión preventiva del estadio por tiempo indefinido, dejando abierta la posibilidad de que se evalúe su reapertura en función de las medidas que tome el club junto a organismos de seguridad. En su resolución, subrayó la “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes” y la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad privadas y la policía.

Además, requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe sobre el estado actual del operativo y si existen garantías para evitar nuevos incidentes en eventos futuros. También se contempla la realización de audiencias de control para evaluar la viabilidad de levantar parcial o totalmente la sanción.

Los disturbios frente a la Universidad de Chile.&nbsp;

Los disturbios frente a la Universidad de Chile.

El informe del fiscal: descontrol total desde antes del inicio

En su presentación, el fiscal Mariano Zitto brindó un detalle minucioso de los hechos ocurridos, revelando que los disturbios comenzaron incluso antes del inicio del partido. Según el escrito, se registraron destrozos en la tribuna visitante, incluyendo baños, buffet y cámaras de seguridad, además del lanzamiento de objetos contundentes hacia el sector local.

Zitto describió lo ocurrido como “una irrupción inaudita de hinchas locales en el sector visitante”, lo que derivó en un enfrentamiento violento y sin precedentes. La seguridad contratada por Independiente, según el fiscal, no logró contener los disturbios, y la policía provincial no intervino con la rapidez necesaria, ya que su presencia está limitada a las inmediaciones del estadio.

Falta de organización y ausencia de roles definidos

El fiscal también criticó duramente la falta de coordinación entre seguridad privada y fuerzas policiales, lo que permitió el avance de los hinchas locales hacia sectores prohibidos sin ninguna contención efectiva. “No están dadas las condiciones mínimas para prevenir este tipo de hechos”, concluyó Zitto, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de repetir situaciones similares si no se reorganiza el operativo de seguridad.

ASÍ QUEDÓ POR DENTRO LA CANCHA DE INDEPENDIENTE TRAS LOS INCIDENTES EN EL PARTIDO CON LA U DE CHILE

La investigación revela que hubo una facilidad alarmante para que los hinchas violentos accedieran al sector visitante, generando un enfrentamiento de gran magnitud que derivó en la suspensión del partido. Además, el fiscal remarcó que las agresiones continuaron incluso después de que la violencia había disminuido, lo que evidencia un escenario completamente fuera de control.

Un escenario que compromete a la dirigencia del club

Según el fallo, la seguridad del estadio es responsabilidad del Club Atlético Independiente, en tanto organizador del evento. Esta modalidad responde a los estándares exigidos por CONMEBOL en competiciones internacionales, donde la seguridad privada es quien debe garantizar el orden dentro del estadio. En este caso, la estructura no funcionó, y el sistema colapsó.

El juez también hizo énfasis en la necesidad de presentar un plan conjunto entre el club, la policía y otros actores del operativo, que asegure la integridad de los asistentes a futuros espectáculos deportivos. Hasta tanto eso ocurra, el estadio permanecerá clausurado para eventos con público.

El partido cancelado por la Copa Sudamericana.&nbsp;

El partido cancelado por la Copa Sudamericana.

¿Qué pasará con el partido ante Platense?

Independiente tenía previsto disputar un nuevo encuentro este domingo ante Platense. Según el fallo, ese partido podrá jugarse, pero a puertas cerradas. Como alternativa, el club puede elegir un estadio neutral para ejercer su localía, siempre que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad.

La decisión judicial deja en claro que no habrá flexibilización mientras no existan garantías concretas. El mensaje es contundente: sin seguridad, no hay fútbol con público.

