El nuevo y grave problema que enfrenta la dirigencia de Independiente tras los hechos de violencia

Dónde podría jugar Independiente contra Platense

Con la cancha suspendida, Independiente necesita definir rápidamente un nuevo escenario para el partido ante Platense. Una de las alternativas es el estadio de Lanús, donde el Rojo ya ha hecho de local en otras ocasiones. Otro escenario posible es el estadio de Arsenal, en Sarandí, habitual sede para partidos que requieren reprogramación.

Lo que todavía no se resolvió es si el encuentro podrá disputarse con público. La medida podría quedar en manos de la AFA o de la propia Provincia, que tiene facultades para ordenar que el partido se juegue a puertas cerradas si se mantiene dentro del territorio bonaerense.

Qué dijo el ministro Javier Alonso

El funcionario provincial fue categórico al remarcar que el partido del domingo no podrá disputarse en Avellaneda: “Independiente no jugará su partido en su cancha. El estadio está suspendido”, expresó en diálogo con Radio 10.

Alonso agregó que la Provincia analiza medidas adicionales, aunque por el momento la resolución inmediata es impedir el uso del Libertadores de América en competiciones oficiales.

Un nuevo frente de problemas para Independiente

La suspensión del estadio se suma a la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana y a la crisis institucional que arrastra la entidad. Ahora, además de reorganizar lo futbolístico, la dirigencia deberá resolver con rapidez dónde jugar y cómo afrontar la sanción que golpea de lleno la localía del equipo.

Mientras tanto, los organismos de seguridad y la justicia continúan investigando las responsabilidades de lo sucedido en el partido frente a Universidad de Chile, en un episodio que volvió a poner en discusión el rol de las barras bravas y la efectividad de los operativos de control.