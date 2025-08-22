En vivo Radio La Red
El nuevo y grave problema que enfrenta la dirigencia de Independiente tras los hechos de violencia

Tras los terribles hechos de violencia que tuvieron lugar el miércoles por la noche, Independiente se enfrenta a un nuevo problema. Los detalles de una noticia que preocupa en Avellaneda.

El futuro inmediato de Independiente volvió a quedar en el centro de la escena tras los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Este jueves, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la cancha fue suspendida y que el encuentro previsto ante Platense, por la Liga Profesional, no podrá jugarse allí.

Gravísimo enfrentamiento entre barras de Independiente y Universidad de Chile (Fotobaires)
Embed

Alonso, en declaraciones radiales, detalló que la medida no equivale a una clausura definitiva, pero sí impide que el club dispute compromisos oficiales en su estadio mientras avanza la investigación judicial sobre los desmanes. El partido estaba programado para el domingo a las 20.30, pero Independiente deberá encontrar una nueva sede en muy poco tiempo.

Por qué suspendieron el estadio de Independiente

Según explicó Alonso, la decisión se vincula directamente con los hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda, que terminaron con heridos y detenidos. El fiscal a cargo de la causa solicitó la clausura del estadio, y si bien la resolución formal aún está en proceso, la Provincia ya dispuso la suspensión preventiva.

Esto significa que, hasta que no haya avances concretos en la causa, el club no podrá utilizar el Libertadores de América. La sanción se suma al fuerte cuestionamiento social e institucional que recibió la dirigencia por las falencias en el operativo de seguridad del encuentro internacional.

Dónde podría jugar Independiente contra Platense

Con la cancha suspendida, Independiente necesita definir rápidamente un nuevo escenario para el partido ante Platense. Una de las alternativas es el estadio de Lanús, donde el Rojo ya ha hecho de local en otras ocasiones. Otro escenario posible es el estadio de Arsenal, en Sarandí, habitual sede para partidos que requieren reprogramación.

Lo que todavía no se resolvió es si el encuentro podrá disputarse con público. La medida podría quedar en manos de la AFA o de la propia Provincia, que tiene facultades para ordenar que el partido se juegue a puertas cerradas si se mantiene dentro del territorio bonaerense.

Qué dijo el ministro Javier Alonso

El funcionario provincial fue categórico al remarcar que el partido del domingo no podrá disputarse en Avellaneda: “Independiente no jugará su partido en su cancha. El estadio está suspendido”, expresó en diálogo con Radio 10.

Alonso agregó que la Provincia analiza medidas adicionales, aunque por el momento la resolución inmediata es impedir el uso del Libertadores de América en competiciones oficiales.

Un nuevo frente de problemas para Independiente

La suspensión del estadio se suma a la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana y a la crisis institucional que arrastra la entidad. Ahora, además de reorganizar lo futbolístico, la dirigencia deberá resolver con rapidez dónde jugar y cómo afrontar la sanción que golpea de lleno la localía del equipo.

Mientras tanto, los organismos de seguridad y la justicia continúan investigando las responsabilidades de lo sucedido en el partido frente a Universidad de Chile, en un episodio que volvió a poner en discusión el rol de las barras bravas y la efectividad de los operativos de control.

