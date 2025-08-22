En vivo Radio La Red
Policiales
Violencia
perro
BRUTAL ATAQUE

Le reclamó al conductor que le atropelló el perro y todo terminó con una violencia sin precedentes

Un vecino fue internado luego de increpar a un automovilista que había atropellado a su mascota. La Policía busca al agresor, identificado por familiares de la víctima.

Le reclamó al conductor que le atropelló el perro y la discusión terminó con una violencia sin precedentes. (Foto: archivo)

Lo que comenzó como un reclamo por un accidente terminó en una escena de violencia extrema en el barrio 9 de Julio, al sur de Comodoro Rivadavia. Un hombre permanece internado luego de sufrir fractura de cráneo, pérdida de piezas dentales y graves daños en el maxilar tras ser golpeado con un ladrillo en la cabeza por un automovilista que, minutos antes, había atropellado a su perro.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 17, en la intersección de Ituzaingó y Sargento Cabral, cuando la víctima increpó al conductor para reclamarle por lo sucedido con su mascota. Sin embargo, lejos de dar explicaciones, el agresor reaccionó con violencia desmedida y desató una paliza que terminó con el dueño del animal internado en el Hospital Regional.

Una discusión que terminó en brutalidad

Un vecino del barrio 9 de Julio terminó internado con fractura de cráneo y graves lesiones luego de increpar a un automovilista que había atropellado a su perro.

El jefe policial Gustavo Toledo, de la Seccional Segunda, relató lo sucedido al medio local ADN SUR: “La persona habría sido agredida por otra que, anteriormente, conducía un vehículo que habría atropellado a un perro. Al reclamarle la acción, el conductor del vehículo lo agrede físicamente, provocándole lesiones que hacen que actualmente se encuentre en el Hospital Regional”.

La víctima recibió un fuerte impacto en la cabeza con un ladrillo, lo que le ocasionó una fractura craneal y la pérdida de varias piezas dentales. Los médicos también constataron daños en el maxilar, que obligaron a una cirugía reconstructiva de urgencia.

Estado de salud de la víctima

Tras ser ingresado al hospital, el hombre fue sometido a una intervención quirúrgica compleja durante el martes, con el objetivo de estabilizar las fracturas. Actualmente se encuentra en sala intermedia de cirugía, “estable y lúcido”, aunque bajo monitoreo constante debido a la gravedad de las lesiones.

Según confirmaron fuentes médicas, su evolución será lenta y requerirá tratamientos posteriores de rehabilitación y odontología reconstructiva.

La búsqueda del agresor

Luego de la agresión, el atacante se dio a la fuga. En un primer momento, la víctima señaló que lo conocía “de vista”, pero no pudo aportar su identidad.

Horas más tarde, un familiar del herido reconoció al sospechoso y aportó nombre y apellido a la Policía, lo que permitió radicar una denuncia formal. Con esa información, la Policía de Chubut inició un operativo para dar con el agresor.

En paralelo, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para certificar el testimonio y reconstruir tanto el atropello del perro como la violenta discusión que terminó con el ataque.

El comisario Toledo calificó el episodio como “una situación atípica”. “No es algo común ni habitual; el nivel de agresión por esta situación es realmente inusual”, subrayó el funcionario, que reconoció que la reacción del conductor estuvo lejos de lo que se esperaría en un caso de tránsito.

La investigación busca determinar si el agresor actuó en estado de alteración o si hubo otros factores que influyeron en la violencia desplegada.

Contexto judicial

La denuncia quedó radicada en la Justicia de Chubut bajo la carátula de “lesiones graves”, delito que puede tener una pena de hasta 10 años de prisión.

Una vez identificado, el agresor deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, que definirá si corresponde su detención preventiva en función del riesgo de fuga y la gravedad de las lesiones ocasionadas.

