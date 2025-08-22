Le reclamó al conductor que le atropelló el perro y todo terminó con una violencia sin precedentes

Estado de salud de la víctima

Tras ser ingresado al hospital, el hombre fue sometido a una intervención quirúrgica compleja durante el martes, con el objetivo de estabilizar las fracturas. Actualmente se encuentra en sala intermedia de cirugía, “estable y lúcido”, aunque bajo monitoreo constante debido a la gravedad de las lesiones.

Según confirmaron fuentes médicas, su evolución será lenta y requerirá tratamientos posteriores de rehabilitación y odontología reconstructiva.

La búsqueda del agresor

Luego de la agresión, el atacante se dio a la fuga. En un primer momento, la víctima señaló que lo conocía “de vista”, pero no pudo aportar su identidad.

Horas más tarde, un familiar del herido reconoció al sospechoso y aportó nombre y apellido a la Policía, lo que permitió radicar una denuncia formal. Con esa información, la Policía de Chubut inició un operativo para dar con el agresor.

En paralelo, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para certificar el testimonio y reconstruir tanto el atropello del perro como la violenta discusión que terminó con el ataque.

El comisario Toledo calificó el episodio como “una situación atípica”. “No es algo común ni habitual; el nivel de agresión por esta situación es realmente inusual”, subrayó el funcionario, que reconoció que la reacción del conductor estuvo lejos de lo que se esperaría en un caso de tránsito.

La investigación busca determinar si el agresor actuó en estado de alteración o si hubo otros factores que influyeron en la violencia desplegada.

Contexto judicial

La denuncia quedó radicada en la Justicia de Chubut bajo la carátula de “lesiones graves”, delito que puede tener una pena de hasta 10 años de prisión.

Una vez identificado, el agresor deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, que definirá si corresponde su detención preventiva en función del riesgo de fuga y la gravedad de las lesiones ocasionadas.