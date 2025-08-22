Barras de la U de Chile en Avellaneda: Independiente cerró su escuela y reforzó la seguridad

Independiente resolvió suspender las actividades en la escuela del club como medida de precaución frente a la presencia de grupos violentos de la barra de Universidad de Chile en las cercanías del estadio de Avellaneda.
Independiente suspendió las clases en su colegio por la presencia de barras de Universidad de Chile en Avellaneda. Aunque no hubo incidentes dentro del predio, la institución reforzó la seguridad, pidió apoyo policial y adelantó la salida de los alumnos para resguardarlos.
En redes sociales circularon versiones que señalaban que simpatizantes chilenos habrían hostigado a hinchas locales en la vía pública. Si bien no se registraron incidentes dentro del predio ni en el colegio, la institución activó un protocolo de seguridad para resguardar a estudiantes y docentes.
El club reforzó los controles internos y solicitó apoyo policial con el fin de contener la situación y prevenir enfrentamientos. La suspensión de las clases buscó garantizar la protección de los chicos y del personal escolar ante posibles hechos de violencia.
En paralelo, comenzó a difundirse un audio en el que un vecino relataba supuestos ataques: “Estaban los chicos en el patio, ahí en Independiente y empezaron a llover las piedras. Ya dijeron que vayan a buscar los chicos. Hay chicos que van a doble turno”, se escucha decir a un hombre que hablaba con un allegado.
En la misma grabación, el testigo agregó: “Mi nieta va ahí, salía a las tres de la tarde. Dijeron que vayan a buscar los padres ahora o esperar un ratito porque están todos los chilenos ahí. Nadie entiende cómo la Policía no hace nada”.
Luego de estas versiones, la Dirección del colegio envió un comunicado oficial a las familias para adelantar la salida: “Debido a la situación que está aconteciendo en estos momentos en la comisaría lindera al colegio, nos vemos en la obligación de hacer la salida del mediodía de todos los alumnos por la calle Alsina. Gracias por la comprensión”, indicaba el correo firmado por el equipo directivo.
La calle Alsina es la que conecta con la puerta principal de la sede social de Independiente. Los disturbios se produjeron en las inmediaciones de la comisaría 4ª de Sarandí, ubicada a unas cuadras del lugar.
Sin embargo, el secretario de Educación y Cultura del club, Federico Buceta, negó que el colegio haya recibido ataques con piedras. Explicó que los hechos se redujeron a corridas y gritos a unas cuadras de distancia: “No pasó esto que dicen de arrojar piedrazos hacia el centro educativo. Sí hubo personas merodeando en la zona, pero nunca llegaron al colegio”, aclaró.
El dirigente agregó que se coordinó un refuerzo de seguridad con la Municipalidad, que aportó el intendente local Jorge Ferraresi, y con efectivos policiales que se desplegaron en el barrio. También reconoció que los audios difundidos en redes sociales aumentaron la preocupación de las familias y motivaron que algunos padres retiraran a sus hijos antes de tiempo.
“En el centro educativo no pasó nada, pero el miedo de los padres fue totalmente entendible”, señaló Buceta, quien pidió además que los alumnos eviten portar ropa o insignias de Independiente durante los próximos días en la vía pública, especialmente en las paradas de colectivos.
“El problema no está en la puerta del colegio, sino en los alrededores. Confiamos en que la Policía pueda controlar la situación”, cerró el funcionario del club.