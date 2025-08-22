Barras de la U de Chile en Avellaneda: Independiente cerró su escuela y reforzó la seguridad

En la misma grabación, el testigo agregó: “Mi nieta va ahí, salía a las tres de la tarde. Dijeron que vayan a buscar los padres ahora o esperar un ratito porque están todos los chilenos ahí. Nadie entiende cómo la Policía no hace nada”.

Luego de estas versiones, la Dirección del colegio envió un comunicado oficial a las familias para adelantar la salida: “Debido a la situación que está aconteciendo en estos momentos en la comisaría lindera al colegio, nos vemos en la obligación de hacer la salida del mediodía de todos los alumnos por la calle Alsina. Gracias por la comprensión”, indicaba el correo firmado por el equipo directivo.

La calle Alsina es la que conecta con la puerta principal de la sede social de Independiente. Los disturbios se produjeron en las inmediaciones de la comisaría 4ª de Sarandí, ubicada a unas cuadras del lugar.

Sin embargo, el secretario de Educación y Cultura del club, Federico Buceta, negó que el colegio haya recibido ataques con piedras. Explicó que los hechos se redujeron a corridas y gritos a unas cuadras de distancia: “No pasó esto que dicen de arrojar piedrazos hacia el centro educativo. Sí hubo personas merodeando en la zona, pero nunca llegaron al colegio”, aclaró.

El dirigente agregó que se coordinó un refuerzo de seguridad con la Municipalidad, que aportó el intendente local Jorge Ferraresi, y con efectivos policiales que se desplegaron en el barrio. También reconoció que los audios difundidos en redes sociales aumentaron la preocupación de las familias y motivaron que algunos padres retiraran a sus hijos antes de tiempo.

“En el centro educativo no pasó nada, pero el miedo de los padres fue totalmente entendible”, señaló Buceta, quien pidió además que los alumnos eviten portar ropa o insignias de Independiente durante los próximos días en la vía pública, especialmente en las paradas de colectivos.

“El problema no está en la puerta del colegio, sino en los alrededores. Confiamos en que la Policía pueda controlar la situación”, cerró el funcionario del club.