Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos tras los rumores de affaire e infidelidad a Nico Vázquez

Y sumó al relato sobre cuestiones legales y división de bienes: “El divorcio fue firmado, pero todavía no está cargado en el sistema judicial. Lo que se acordó es que la productora quedará en manos de Nico Vázquez. Lo que se dividirá es lo realizado hasta ahora, con grandes éxitos como Tootsie y Una semana nada más".

La reacción de Cande Vetrano y Andrés Gil cuando trascendió el rumor de un romance entre él y Gimena Accardi

Gimena Accardi decidió hablar públicamente sobre lo sucedido en su relación con Nico Vázquez, en parte porque en los últimos días se mencionaba de manera insistente a Andrés Gil —pareja de Cande Vetrano y amigo cercano de ambos— como presunto tercero en discordia.

El rumor no solo sorprendió, sino que también resultó especialmente doloroso para la actriz, ya que la pareja había recibido recientemente a Pino, su primer hijo. Por eso, Gimena explicó que sintió la necesidad de hablar públicamente, para frenar las especulaciones y evitar que se viera afectada injustamente a una familia amiga.

“Ayer se enteraron por las redes”, reveló Guido Záffora en El Observador. “Cayó como un balde de agua fría, estaban los dos muy angustiados. Se enteraron con un bebé en brazos”, continuó el periodista, refiriéndose a cómo recibieron estas versiones.

Andrés y Gimena son los protagonistas de En otras palabras, una obra que habla del amor, dirigida por el propio Nico. Según Záffora, este fin de semana viajarán a Bahía Blanca como parte de la gira teatral, por lo que se los volverá a ver juntos públicamente. “Es incómodo para ellos”, expresó el periodista.