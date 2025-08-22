La Policía atrapó a uno de los ladrones acusados de desvalijar la casa de un secretario judicial

Con la intervención de la jueza Andrijasevich (Juzgado de Garantías 6 de La Matanza) y de la fiscal Palin (UFIJ 9), la DDI llevó adelante una investigación exhaustiva que incluyó:

Análisis de cámaras de seguridad.

Registros del Anillo Digital.

Monitoreos del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad.

Impactos de antenas de telefonía.

De esta manera, los investigadores vincularon al caso un Ford Focus y confirmaron la participación de su propietario.

Durante el allanamiento se recuperaron dólares, perfumes, relojes y otros objetos robados en el escruche.

El allanamiento y la detención

Una vez individualizado el domicilio del sospechoso en Villa Celina, se emitieron dos órdenes de allanamiento. En el operativo fue detenido N. A. A. T., de 37 años, y se secuestraron múltiples elementos robados y utilizados en el delito.

Entre lo incautado figuran:

El Ford Focus utilizado durante el robo.

La indumentaria usada en el escruche.

10.000 dólares en efectivo.

11 perfumes de alta gama.

Dos bolsos sustraídos.

Un inhibidor de señal.

Cuatro relojes.

Alhajas.

Dos teléfonos celulares.

Los objetos fueron reconocidos por la víctima, lo que refuerza la acusación contra el detenido.

La causa sigue en curso

El hombre permanece detenido mientras avanza la investigación en la órbita de la justicia de La Matanza. Se busca determinar si actuó con otros cómplices y si estuvo involucrado en hechos similares en la zona.

El caso volvió a poner el foco en la modalidad de robo conocida como escruche, en la que los delincuentes ingresan a viviendas vacías aprovechando llaves robadas o forzando accesos.