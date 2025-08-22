En vivo Radio La Red
La Policía atrapó a uno de los ladrones acusados de desvalijar la casa de un secretario judicial

Un escruche en La Matanza dejó un botín de dinero y objetos de lujo. La DDI apresó al acusado y secuestró dólares, relojes y perfumes robados.

Un nuevo caso de escruche en La Matanza derivó en la detención de un hombre de 37 años, acusado de haber ingresado a una vivienda luego de utilizar un inhibidor de señal para abrir un vehículo. La investigación, a cargo de la DDI local, permitió además el secuestro de miles de dólares y objetos de valor vinculados al hecho.

El caso se remonta al 27 de julio, cuando desconocidos usaron un inhibidor de señal para abrir un Volkswagen Vento estacionado en la vía pública. El auto pertenecía a un hombre de 36 años, secretario del Juzgado de Garantías 4 de La Matanza.

Entre las pertenencias robadas del vehículo se encontraban las llaves del domicilio del funcionario, ubicado en Ecuador al 1600, en Lomas del Millón. Con esas llaves, los ladrones accedieron al interior de la vivienda cuando no había nadie y se llevaron dinero en efectivo y otros objetos de valor.

El video que fue clave

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que dos ladrones se retiraban caminando con bolsos donde habrían guardado el dinero y los elementos sustraídos. Las imágenes se convirtieron en una prueba fundamental para identificar a uno de los sospechosos.

Con la intervención de la jueza Andrijasevich (Juzgado de Garantías 6 de La Matanza) y de la fiscal Palin (UFIJ 9), la DDI llevó adelante una investigación exhaustiva que incluyó:

  • Análisis de cámaras de seguridad.
  • Registros del Anillo Digital.
  • Monitoreos del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad.
  • Impactos de antenas de telefonía.

De esta manera, los investigadores vincularon al caso un Ford Focus y confirmaron la participación de su propietario.

Durante el allanamiento se recuperaron dólares, perfumes, relojes y otros objetos robados en el escruche.

El allanamiento y la detención

Una vez individualizado el domicilio del sospechoso en Villa Celina, se emitieron dos órdenes de allanamiento. En el operativo fue detenido N. A. A. T., de 37 años, y se secuestraron múltiples elementos robados y utilizados en el delito.

Entre lo incautado figuran:

  • El Ford Focus utilizado durante el robo.
  • La indumentaria usada en el escruche.
  • 10.000 dólares en efectivo.
  • 11 perfumes de alta gama.
  • Dos bolsos sustraídos.
  • Un inhibidor de señal.
  • Cuatro relojes.
  • Alhajas.
  • Dos teléfonos celulares.

Los objetos fueron reconocidos por la víctima, lo que refuerza la acusación contra el detenido.

La causa sigue en curso

El hombre permanece detenido mientras avanza la investigación en la órbita de la justicia de La Matanza. Se busca determinar si actuó con otros cómplices y si estuvo involucrado en hechos similares en la zona.

El caso volvió a poner el foco en la modalidad de robo conocida como escruche, en la que los delincuentes ingresan a viviendas vacías aprovechando llaves robadas o forzando accesos.

