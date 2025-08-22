A24.com

El crudo relato de Tini Stoessel sobre las mentiras que la dañaron y el camino que siguió para sobreponerse

Tini Stoessel abrió su corazón en América Noticias y mostró su lado más íntimo al contar cómo los comentarios y el hate que recibía de la gente a diario le dejaron secuelas que le costaron procesar.

22 ago 2025, 23:28
En medio del éxito de la película Quebranto, Tini Stoessel, brindó una entrevista con América Noticias y mostró su costado más vulnerable al revelar cómo distintas cuestiones que se decían sobre ella y que excedían el plano profesional la afectaban emocionalmente.

Daniel Ambrosino, periodista de la casa, dialogó con la artista y no dejó pasar la oportunidad de preguntarle sobre un presunto casamiento, un tema muy comentado en los medios de espectáculos. "Estás acostumbrada a todo lo que se dice, ¿cómo lo afrontas y lo procesas? Se habla de tus relaciones personales, del casamiento...". Esta pregunta de Daniel derivó en una profunda reflexión de Tini.

"Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, expresó la cantante en primera instancia.

Siguiendo su cruda confesión, la excelente artista y pareja de Rodrigo De Paul, explicó que esa dinámica le dejó marcas emocionales muy grandes. “Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, remarcó.

Y cerró, enfatizando en que no importa lo que diga el resto, siempre y cuando todo el círculo que la rodea sepa quién es: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”.

Qué dijo Tini Stoessel sobre el deseo de ser madre junto a Rodrigo De Paul

Tini Stoessel estrenó recientemente su nueva serie, Quebranto, y durante la promoción ofreció varias entrevistas a distintos medios. Como era de esperarse, en muchas de ellas los periodistas le preguntaron sobre su relación con Rodrigo De Paul, con quien tiene planes de casarse próximamente, aunque prefiera no mencionarlo.

Tras un tiempo separados, luego de la consagración de Rodrigo De Paul en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, la pareja se reencontró recientemente y desde entonces comenzó a delinear sus proyectos a futuro. Entre ellos, se incluye mudarse a Miami debido al traspaso de Rodrigo al Inter, además de planificar su aún incipiente boda.

En una de las entrevistas, realizada por Sofía Kotler para Telenoche (El Trece), Tini también habló sobre su deseo de convertirse en madre, al menos por ahora, junto a Rodrigo.

“¿Vos te imaginás siendo mamá?”, preguntó la periodista, y la cantante no esquivó la pregunta. “Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquita. Me encantaría”, respondió sin ningún tipo de vergüenza.

Sobre la complejidad de ser madre, Tini agregó: “Es difícil porque uno piensa muchas cosas y a la hora de ser madre, porque no lo fui ni lo soy, me parece que hay algo de que idealizás, decís que vas a hacer algo de una manera y quizá te encuentra de una forma que decís ‘Che, estás sacando cosas que no pensé que te iban a suceder’”.

“Intento tener ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser e intentar fluir con esa nueva vida”, agregó, y contó dónde le gustaría vivir a futuro. “Yo amo vivir acá (por Argentina), y de hecho me estoy haciendo mi primera casa. Estoy muy emocionada porque (…) significa un montón para mí”, señaló.

“Siento que voy a ver crecer a mis hijos. Es mi país, es mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia. La realidad es que el trabajo también te hace viajar y yo estoy muy abierta a eso”, dijo Tini, quien confesó que está en un momento de su vida en el que prefiere no hablar de boda porque “está muy contenta” con su presente.

