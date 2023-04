Detuvieron a un hombre acusado de torturar y organizar violaciones grupales contra su esposa

Allí, denunció que su marido la atacaba a trompadas, la torturaba con "baños" de agua helada y, de noche, la forzaba a permanecer despierta con un reflector encendido en su cara.

"Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez", habría relatado, según consignó la prensa local.

"Como siempre me negaba, me pegaba: piñas, agua helada, me obligaba a dormir desnuda, o me prendía un reflector en la cara...", contó.

Los médicos que asistieron a la damnificada habrían confirmado lesiones en todo su cuerpo tras 20 días de curación. Además, la mujer habría provisto los nombres de todos los sujetos que su marido llevaba para que la violaran.

La causa fue caratulada de forma provisoria como "lesiones calificadas agravadas por el vínculo" y quedó a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, quien, se intuye, le adosará cargos por abuso sexual.

En este marco, la funcionaria judicial también dispuso la aprehensión del marido, medida que fue legalizada por la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami.

