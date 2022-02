Violencia de género: afecta a una de cada cuatro mujeres en el mundo

Las estimaciones indican que el 27% de las mujeres de entre 15 y 49 años que habían estado alguna vez en pareja habían sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en su vida, y que una de cada siete (13%) había sufrido violencia reciente por parte de su pareja (en los últimos 12 meses).

Mujer barbijo pandemia.png Violencia de género: según un estudio que publicó esta semana la prestigiosa revista científica The Lancet, más de una de cada cuatro mujeres la sufrió a lo largo de su vida.

Violencia de género en Argentina

En marzo de 2019 el INDEC presentó el los resultados del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), basado en datos que se obtuvieron entre 2013 y 2018 con información de "ámbitos de la salud, el trabajo, la seguridad, la justicia y sus áreas específicas de género de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales que registran casos de violencia contra la mujer".

Según el registro, entre los casos donde se cuenta con información, casi 7 de cada 10 (66,6%) de las víctimas tienen entre 18 y 39 años.

Además, en el 82% de los casos el agresor eran sus pareja o exparejas. En cuanto a los tipos de violencia, la violencia psicológica predomina en un 86,0% de las denuncias. Le siguen la física en más de la mitad de los casos (56,3%), la económica y patrimonial y la sexual. En casi el 53% % de los casos informados al INDEC, las mujeres aseguraron sufrir más de un tipo de violencia en forma simultánea.

Sin embargo, distintas organizaciones civiles y observatorios coinciden en que la Argentina no cuenta con datos suficientes. "No tenemos estudios nacionales y representativos sobre la incidencia y prevalencia de las violencias de género", dice a A24.com Agustina Rossi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Violencia de género: datos globales

Según el informe, nivel mundial se estima que el 27%, casi una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49 años que han estado en pareja, han sufrido violencia de pareja al menos una vez en su vida desde los 15 años.

Violencia de género mujeres mundo.png

El estudio muestra que la violencia sexual y/o física empieza pronto y que es frecuente en los grupos más jóvenes. Según los datos el 24% de las mujeres entre 15 y 19 años ya la ha sufrido, al menos, una vez.

En 2018, hasta 492 millones de mujeres de entre 15 y 49 años experimentaron violencia de pareja en los últimos 12 meses, lo que equivale al 13% o a una de cada siete mujeres.

El análisis sólo aborda la violencia física y sexual. Por su parte, la OMS trabaja para "reforzar las medidas de notificación de comportamientos de acoso psicológico" por parte de las parejas.

Argentina y la falta de datos

Violencia de género mujeres marcha violeta.png "En la Argentina no tenemos estudios nacionales y representativos sobre la incidencia y prevalencia de las violencias de género", dice Agustina Rossi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Según las organizaciones civiles en el país la problemática no se conoce en forma acabada entre otras razones por el subregistro de casos, es decir porque no se contabilizan aquellos que no se denuncian o que no tienen cobertura en los medios.

"Solo miramos los datos de quienes denuncian", sostiene Rossi. “Las Cifras de la Violencia”, un estudio coordinado por ELA en el 2016, indica que en CABA solo 1 de cada 10 mujeres en situación de violencia física o psicológica buscó ayuda.

"Por eso, aunque pasaron unos años, estudios de este estilo siguen brindando información valiosa ya que dan cuenta de aquellas personas a quienes el Estado no llega: mujeres que no denuncian, que no consultan por las afectaciones a su salud física o psíquica causada por las violencias o quienes no inician procesos judiciales", explica Rossi.

Según el informe de ELA: “Más de la mitad de las mujeres manifiesta haber sufrido violencia psicológica por parte de una pareja actual o pasada. La violencia física ha estado presente en la vida de 2 de cada 10 mujeres". Respecto de la violencia física y sexual los datos para la Ciudad de Buenos Aires coinciden el promedio mundial que arroja la publicación de The Lancet: "este tipo de violencias afecta a 1 de cada 4 mujeres residentes", dice Rossi.

Violencia de género contra las más jóvenes

Según el informe que publica la revista la violencia en parejas recientes o actuales fue más alta entre las adolescentes y mujeres jóvenes: una de cada seis la sufrió en 2018. Las edades van de los 15 a los 19 años en el primer caso y de los 20 a 24 en el segundo.

"El alto número de mujeres jóvenes que experimentan violencia de pareja es alarmante, ya que la adolescencia y la edad adulta temprana son etapas importantes de la vida en las que se construyen los cimientos de las relaciones saludables", dice Lynnmarie Sardinha, de la Organización Mundial de la Salud, autora principal del documento. "La violencia que sufren estas jóvenes tiene efectos duraderos en su salud y bienestar".

Violencia de género adolescente (marcha).png Según el informe que publica la revista la violencia de género en parejas recientes o actuales fue más alta entre las adolescentes y mujeres jóvenes: una de cada seis la sufrió en 2018.

Efectos de la pandemia

Aunque el estudio se hizo antes de la pandemia de COVID-19, "las cifras son alarmantes y las investigaciones han demostrado que la pandemia exacerbó los problemas que conducen a la violencia de pareja, como el aislamiento, la depresión y la ansiedad, y el consumo de alcohol, además de reducir el acceso a los servicios de apoyo", asegura la autora principal del estudio, Claudia García-Moreno, de la Organización Mundial de la Salud.

Argentina no fue la excepción: según datos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a partir de abril del 2020 los llamados a la línea 144 crecieron en un 17% en comparación con el año 2019. "En el 2021, la tendencia en aumento se mantuvo en todos los meses con excepción del periodo de aislamiento más estricto del 2020, entre abril a julio", dice Rossi.

Las políticas públicas tienen un rol central a la hora de abordar el problema. "Aunque se han hecho progresos en los últimos 20 años, siguen siendo muy insuficientes", sostiene García-Moreno.

Violencia y políticas

En cuanto a las medidas de prevención y contención en nuestro país, "hay medidas interesantes que se están tomando. Entre ellas el Plan Nacional de Acción contra las Violencias ya que plantea un abordaje integral e interseccional", dice Rossi. Y da como ejemplo en Plan Acompañar que ofrece apoyo económico y psicológico. Además no exige que la mujer tenga que hacer la denuncia, algo que a veces las hace desistir", explica.

Sin embargo, "estas políticas no logran llegar de forma equitativa a todo el territorio ni a todas las mujeres". Según ELA Esto se vio agravado durante la pandemia entre otras con las mujeres que viven en zonas rurales o quienes no tienen internet para informarse en las redes. Lo mismo para quienes no pueden tomar transporte público y viven en zonas alejadas o las que tienen alguna discapacidad y dependen de su cuidador que es quien las violenta, explican.

Violencia de género adolescente (genérica).png

Para desarrollar las políticas es central contar con datos "para conocer la realidad y ver en qué lugares hay que ajustar", dice Rossi.

Gracias a la organización y la presión social, que desde 2015 presionan para contar con mejores estadísticas, "hoy se cuenta con estadísticas sobre los femicidios sin embargo, a nivel nacional, no tenemos números representativos sobre la violencia de género. Solo hay algunas locales. Pero necesitamos encuestas nacionales y presupuesto para contar con políticas de mediano y largo plazo".