Detuvieron a un sospechoso de matar de un tiro en la cabeza a un hombre que fue a reclamar por una bicicleta

Quiénes eran los acusados del crimen

Las pesquisas, bajo la conducción de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, identificaron rápidamente a dos sospechosos:

R.A.B., de 30 años

C.L.U., de 19 años

El primero fue detenido el mismo día del homicidio. Fue ubicado mientras circulaba en un Volkswagen Bora, gracias al sistema de lectura de patentes del municipio. En ese operativo también fue arrestada una mujer identificada como S.U., aunque su detención se relacionó con otra causa: durante el procedimiento, se le secuestraron estupefacientes, lo que derivó en un expediente por tenencia de drogas con fines de comercialización.

Quién es “El Moneda”, el joven que estaba prófugo

La detención de C.L.U., alias “El Moneda”, se concretó este miércoles al mediodía. Fue localizado en la calle 32 entre 7 y 8 de Estación Chapadmalal, una zona semirrural al sur de Mar del Plata. Según fuentes del caso, fue clave el trabajo del Gabinete de Homicidios de la DDI local, que venía intensificando tareas de inteligencia en el área.

Lo más llamativo del caso es que el acusado ya había sido detenido semanas antes: el 23 de agosto de 2025, personal de la Comisaría 8ª lo había arrestado tras un episodio de vandalismo en la Escuela N°60 de Chapadmalal. Allí se lo vio junto a otro joven destrozando mobiliario y grabando los hechos con sus teléfonos celulares. Luego subieron el video a redes sociales.

Pese a ese hecho, el joven recuperó la libertad poco antes de que se lo volviera a vincular directamente con la causa por el crimen de Kevin Mendoza.

Antecedentes y vínculos con otras causas penales

El expediente judicial del caso no solo se enfoca en el homicidio. En él constan múltiples antecedentes que complican aún más la situación de los acusados. Entre las causas previas que figuran se encuentran:

Lesiones leves agravadas por el vínculo

Abuso de arma

Encubrimiento por supresión de numeración de bien registrable

Amenazas

Coacción agravada

Encubrimiento de robo calificado

Todos estos antecedentes alimentan el perfil delictivo de los imputados, especialmente el de “El Moneda”, quien quedó finalmente alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, por disposición de la fiscal Salas.

La fiscal Salas y el seguimiento judicial del caso

Florencia Salas, fiscal de la UFI N°1 de Mar del Plata, lleva adelante una serie de investigaciones relacionadas con homicidios violentos en la ciudad. En este caso en particular, la rapidez en las detenciones iniciales y el seguimiento del segundo implicado muestran un enfoque meticuloso para evitar que este tipo de crímenes queden impunes.

Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones o vinculaciones con otros hechos delictivos a partir del análisis de los dispositivos secuestrados a los acusados, especialmente los teléfonos utilizados para grabar los actos de vandalismo y para comunicarse durante el tiempo en que estuvieron prófugos.