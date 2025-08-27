En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Tiro
Bicicleta
Mar del Plata

Detuvieron a un sospechoso de matar de un tiro en la cabeza a un hombre que fue a reclamar por una bicicleta

Por el hecho ocurrido en Mar del Plata en noviembre del 2024, ya había un arrestado. La víctima había ido a pedir por lo que le habían robado.

El detenido por el crimen de Kevin Mendoza tiene 19 años. 

El detenido por el crimen de Kevin Mendoza tiene 19 años. 

El crimen de Kevin Mendoza tuvo un giro definitivo en las últimas horas con la captura del único prófugo implicado en el asesinato ocurrido en Mar del Plata en noviembre de 2024. La víctima, de 28 años, había ido a reclamarle a dos hombres por el robo de su bicicleta y recibió como respuesta un disparo en la cabeza.

Leé también Alarma por el fentanilo: denunciaron el robo de 68 ampollas en un hospital
El nuevo giro en la causa fentanilo: denunciaron el robo de 68 ampollas en un hospital de Santa Fe

La DDI Mar del Plata logró la detención este miércoles de un joven de 19 años, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La aprehensión se concretó en la localidad de Estación Chapadmalal, luego de una serie de tareas de vigilancia encubierta que permitieron localizar al sospechoso, quien se mantenía prófugo desde hacía más de nueve meses.

La causa se inició el 16 de noviembre de 2024, tras un llamado al 911 que alertó sobre un hombre herido en la intersección de T. Fournier y Rufino Inda, en la zona sur de Mar del Plata. Al llegar, el personal policial encontró a Kevin Mendoza con un disparo en la cabeza. Minutos después, una médica del SAME confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a la investigación, Mendoza había ido a reclamar una bicicleta que le habían robado. En ese momento, fue atacado por dos hombres armados que le dispararon sin mediar discusión, provocándole la muerte en plena vía pública.

Quiénes eran los acusados del crimen

Las pesquisas, bajo la conducción de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, identificaron rápidamente a dos sospechosos:

  • R.A.B., de 30 años
  • C.L.U., de 19 años

El primero fue detenido el mismo día del homicidio. Fue ubicado mientras circulaba en un Volkswagen Bora, gracias al sistema de lectura de patentes del municipio. En ese operativo también fue arrestada una mujer identificada como S.U., aunque su detención se relacionó con otra causa: durante el procedimiento, se le secuestraron estupefacientes, lo que derivó en un expediente por tenencia de drogas con fines de comercialización.

dc649c29f98991f43470b1a9e8fde0f226361165
Fue a reclamar la bicicleta que le robaron y lo mataron de un tiro en la cabeza: un detenido.&nbsp;

Fue a reclamar la bicicleta que le robaron y lo mataron de un tiro en la cabeza: un detenido.

Quién es “El Moneda”, el joven que estaba prófugo

La detención de C.L.U., alias “El Moneda”, se concretó este miércoles al mediodía. Fue localizado en la calle 32 entre 7 y 8 de Estación Chapadmalal, una zona semirrural al sur de Mar del Plata. Según fuentes del caso, fue clave el trabajo del Gabinete de Homicidios de la DDI local, que venía intensificando tareas de inteligencia en el área.

Lo más llamativo del caso es que el acusado ya había sido detenido semanas antes: el 23 de agosto de 2025, personal de la Comisaría 8ª lo había arrestado tras un episodio de vandalismo en la Escuela N°60 de Chapadmalal. Allí se lo vio junto a otro joven destrozando mobiliario y grabando los hechos con sus teléfonos celulares. Luego subieron el video a redes sociales.

Pese a ese hecho, el joven recuperó la libertad poco antes de que se lo volviera a vincular directamente con la causa por el crimen de Kevin Mendoza.

Antecedentes y vínculos con otras causas penales

El expediente judicial del caso no solo se enfoca en el homicidio. En él constan múltiples antecedentes que complican aún más la situación de los acusados. Entre las causas previas que figuran se encuentran:

  • Lesiones leves agravadas por el vínculo
  • Abuso de arma
  • Encubrimiento por supresión de numeración de bien registrable
  • Amenazas
  • Coacción agravada
  • Encubrimiento de robo calificado

Todos estos antecedentes alimentan el perfil delictivo de los imputados, especialmente el de “El Moneda”, quien quedó finalmente alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, por disposición de la fiscal Salas.

La fiscal Salas y el seguimiento judicial del caso

Florencia Salas, fiscal de la UFI N°1 de Mar del Plata, lleva adelante una serie de investigaciones relacionadas con homicidios violentos en la ciudad. En este caso en particular, la rapidez en las detenciones iniciales y el seguimiento del segundo implicado muestran un enfoque meticuloso para evitar que este tipo de crímenes queden impunes.

Fuentes judiciales indicaron que no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones o vinculaciones con otros hechos delictivos a partir del análisis de los dispositivos secuestrados a los acusados, especialmente los teléfonos utilizados para grabar los actos de vandalismo y para comunicarse durante el tiempo en que estuvieron prófugos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tiro Bicicleta Mar Del Plata
Notas relacionadas
Cómo evitar el robo de tu cuenta en WhatsApp: la estafa que pone en riesgo tus mensajes y contactos
Persecución en Constitución: un taxi chocó a motochorros que huían tras un robo millonario
Crimen en Areco: así fueron las últimas horas de Florencia antes de morir brutalmente asesinada

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar