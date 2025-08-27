La foto que despertó los rumores de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

¿Se viene una boda sorpresa en el mundo del espectáculo? Un comentario de Anita, la hermana de Lali Espósito, desató especulaciones sobre la cantante y Pedro Rosemblat.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Lali Espósito y Pedro Rosemblat volvieron a estar en el centro de la escena luego de una publicación en redes sociales que despertó la ilusión de sus fans.
¿Se viene una boda sorpresa en el mundo del espectáculo? Un comentario de Anita, la hermana de Lali Espósito, desató especulaciones sobre la cantante y Pedro Rosemblat.
Todo comenzó cuando la hermana mayor de Lali lanzó una pregunta en el streaming Patria y Familia (Luzu TV), mientras hablaban sobre el casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, dijo, y las redes no tardaron en vincular esa frase con la estrella pop y el fundador de Gelatina, una de las parejas más queridas del ambiente artístico local.
En medio del revuelo que generó la posibilidad de una boda entre Lali y Pedro, el atelier Iara Alta Costura publicó una imagen que encendió aún más las sospechas. En la foto aparece la estrella pop junto al diseñador Mario Vidal, y en el fondo se puede ver un vestido de novia.
“No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribieron en el epígrafe del posteo.
La publicación no tardó en viralizarse y los fanáticos comenzaron a preguntarse si se trata de una visita casual, una producción especial o si realmente hay planes de casamiento.
Luego del primero de los dos recitales que Lali Espósito dio en el Estadio Vélez Sarsfield, Pedro Rosemblat compartió un mensaje cargado de admiración y ternura para la artista.
“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, comenzó escribiendo el creador de Gelatina en una historia de Instagram.
Con su estilo poético, Rosemblat continuó el texto destacando las cualidades de Lali: “El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”.
Y siguió con palabras que reflejan el impacto que la artista genera en su entorno: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”.
Finalmente, cerró el mensaje con una frase que resume su admiración: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte”.