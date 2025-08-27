La foto que despertó los rumores de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La publicación no tardó en viralizarse y los fanáticos comenzaron a preguntarse si se trata de una visita casual, una producción especial o si realmente hay planes de casamiento.

El tierno mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito después de su show en Vélez

Luego del primero de los dos recitales que Lali Espósito dio en el Estadio Vélez Sarsfield, Pedro Rosemblat compartió un mensaje cargado de admiración y ternura para la artista.

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, comenzó escribiendo el creador de Gelatina en una historia de Instagram.

Con su estilo poético, Rosemblat continuó el texto destacando las cualidades de Lali: “El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”.

Y siguió con palabras que reflejan el impacto que la artista genera en su entorno: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”.

Finalmente, cerró el mensaje con una frase que resume su admiración: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte”.