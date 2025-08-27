Persecución en Constitución: un taxi chocó a motochorros que huían tras un robo millonario

una-persecucion-policial-termino-con-un-motochorro-detenido-y-un-efectivo-herido-foto-tn-DCOCMOZT6BE23J3IOJD42S4XLQ Una persecución policial terminó con un motochorro detenido y un efectivo herido.

El taxista que protagonizó el choque permaneció en el lugar y prestó declaración sobre lo ocurrido.

El robo millonario previo

Un vecino denunció que los delincuentes habrían robado previamente dos mochilas con dinero, valuadas en unos $26.000.000, del interior de un vehículo. Por este motivo, la investigación sigue en curso para dar con el segundo sospechoso.

La investigación continúa

El área fue rápidamente acordonada para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la Policía intenta localizar al cómplice prófugo.