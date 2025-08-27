En vivo Radio La Red
Policiales
Constitución
motochorros
Inseguridad

Persecución en Constitución: un taxi chocó a motochorros que huían tras un robo millonario

Un operativo policial terminó con un motochorro detenido, un efectivo herido y otro delincuente prófugo. Los ladrones habrían escapado con mochilas que contenían cerca de $26 millones.

Este miércoles por la tarde, el barrio porteño de Constitución fue escenario de una impactante persecución policial que involucró a motochorros, un taxi y un cuatriciclo de la fuerza. El operativo dejó como saldo un detenido, un efectivo herido y un segundo delincuente prófugo.

De acuerdo con fuentes policiales, el delincuente escapaba en moto a contramano cuando fue advertido por agentes de la Ciudad. De inmediato comenzó una intensa persecución a la que se sumó un cuatriciclo policial.

La fuga terminó a metros de una de las avenidas principales, cuando un taxi impactó contra la moto y permitió que los oficiales redujeron al sospechoso.

El motochorro detenido y un policía resultaron con politraumatismos, por lo que fueron trasladados al Hospital Argerich para recibir atención médica.

Una persecuci&oacute;n policial termin&oacute; con un motochorro detenido y un efectivo herido.&nbsp;

El taxista que protagonizó el choque permaneció en el lugar y prestó declaración sobre lo ocurrido.

El robo millonario previo

Un vecino denunció que los delincuentes habrían robado previamente dos mochilas con dinero, valuadas en unos $26.000.000, del interior de un vehículo. Por este motivo, la investigación sigue en curso para dar con el segundo sospechoso.

La investigación continúa

El área fue rápidamente acordonada para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la Policía intenta localizar al cómplice prófugo.

