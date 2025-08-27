Volvía de comprar un auto de colección y lo chocó en la Ruta 11: así quedó el vehículo

A través de su cuenta de Facebook, Lucas compartió su estado tras el accidente: “Para todos los que han llamado y se están preocupando, estoy vivo, con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios hoy contándola con ustedes...”.

El hombre también criticó los comentarios irónicos que circulaban sobre el accidente: “Sin preguntar por el conductor o la familia, (un accidente) que puede ser un deceso por semejante golpe. Es increíble las cosas que he podido leer. Sigan hablando lo que quieran que yo los leo. Mírenlo de nuevo, así opinan nuevamente los señores opinólogos”. Lucas aseguró que su prioridad será recuperarse y restaurar el Falcon.

El auto impactó contra un poste que hundió el lado derecho del vehículo, dañó ambas puertas y parte del techo, lo que dejó al auto en estado prácticamente de destrucción total.

Otro auto destruido

En otro hecho vial reciente, un Porsche Coupé 1999 se vio involucrado en un choque múltiple en la autopista Cantilo, en el kilómetro 9,5, sentido al centro de la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro ocurrió cerca del mediodía y afectó también a tres camiones, uno de ellos dedicado al transporte de vehículos nuevos.

Agentes de la Comisaría Vecinal 13B asistieron a los conductores y regularon el tránsito, mientras que el SAME constató que ninguno de los cuatro involucrados sufrió lesiones graves. Se movilizó incluso una unidad aérea de auxilio, aunque no fue necesaria la derivación a hospitales. La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la supervisión del fiscal Leandro Galvaire, quien dio las primeras directivas.

El choque generó importantes complicaciones en la circulación sobre la arteria, que debió ser desviado temporalmente hasta concluir las tareas de remoción y control vial.