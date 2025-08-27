En vivo Radio La Red
Actualidad
Mar Del Plata
ACCIDENTE

Volvía de comprar un auto de colección y lo chocó en la Ruta 11: así quedó el vehículo

Un hombre de 45 años de Mar del Plata sufrió un accidente en la Ruta 11 tras adquirir un Ford Falcon Futura 1972. El auto quedó prácticamente destruido y el conductor, con golpes y fracturas, compartió su estado en Facebook, rechazando los comentarios irónicos sobre el incidente.

Volvía de comprar un auto de colección y lo chocó en la Ruta 11: así quedó el vehículo

Un hombre de 45 años, oriundo de Mar del Plata e identificado con las iniciales L. H., sufrió un accidente vial en la Ruta 11 pocas horas después de cumplir uno de sus mayores sueños después de adquirir un Ford Falcon Futura modelo 1972 en excelente estado.

Según medios locales, el hombre recorrió más de 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para comprar el vehículo, un modelo verde que llevaba varios meses a la venta por alrededor de 10 mil dólares y apenas 122 mil kilómetros recorridos, lo que despertó de inmediato su interés.

El entusiasmo, sin embargo, duró muy poco. En el regreso a Mar del Plata, cerca de las cuatro de la tarde de este lunes, el Falcon impactó contra un poste de alumbrado en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, en el kilómetro 487 de la ruta. La causa preliminar del siniestro apunta a que el conductor habría perdido el control al pisar una mancha de gasoil, aunque la investigación oficial sigue en curso. El choque se produjo sin participación de otros vehículos, y el auto quedó prácticamente destruido.

4GBMSAXXWRBRJMM5Y5G6Y3KEWE

En el operativo de asistencia intervinieron efectivos de la Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Aubasa, quienes colaboraron en la prevención y retiro de los restos del Falcon.

A través de su cuenta de Facebook, Lucas compartió su estado tras el accidente: “Para todos los que han llamado y se están preocupando, estoy vivo, con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios hoy contándola con ustedes...”.

El hombre también criticó los comentarios irónicos que circulaban sobre el accidente: “Sin preguntar por el conductor o la familia, (un accidente) que puede ser un deceso por semejante golpe. Es increíble las cosas que he podido leer. Sigan hablando lo que quieran que yo los leo. Mírenlo de nuevo, así opinan nuevamente los señores opinólogos”. Lucas aseguró que su prioridad será recuperarse y restaurar el Falcon.

El auto impactó contra un poste que hundió el lado derecho del vehículo, dañó ambas puertas y parte del techo, lo que dejó al auto en estado prácticamente de destrucción total.

Otro auto destruido

En otro hecho vial reciente, un Porsche Coupé 1999 se vio involucrado en un choque múltiple en la autopista Cantilo, en el kilómetro 9,5, sentido al centro de la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro ocurrió cerca del mediodía y afectó también a tres camiones, uno de ellos dedicado al transporte de vehículos nuevos.

Agentes de la Comisaría Vecinal 13B asistieron a los conductores y regularon el tránsito, mientras que el SAME constató que ninguno de los cuatro involucrados sufrió lesiones graves. Se movilizó incluso una unidad aérea de auxilio, aunque no fue necesaria la derivación a hospitales. La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la supervisión del fiscal Leandro Galvaire, quien dio las primeras directivas.

El choque generó importantes complicaciones en la circulación sobre la arteria, que debió ser desviado temporalmente hasta concluir las tareas de remoción y control vial.

