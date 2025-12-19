Detuvieron a una mujer trans por venta de droga y tenía antecedentes penales previos al cambio de identidad.

Embed

Sospechosos con antecedentes y tobilleras electrónicas

Durante las tareas de campo, los investigadores detectaron que varios de los implicados ya tenían causas penales abiertas y que algunos se encontraban bajo monitoreo electrónico con tobillera GPS, beneficio judicial otorgado por delitos previos.

Entre ellos se encuentra R.N.L. (37), una mujer trans que antes de su cambio de género tenía identidad masculina y acumulaba antecedentes desde 2023 por robo agravado, asociación ilícita y encubrimiento, además de un pedido de captura activo.

3BHZTVT4R5GCNCQ6XRY36FNVUQ El momento del hallazgo de la granada y los elementos secuestrados tras los allanamientos.

Allanamientos simultáneos y el hallazgo de una granada

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos: seis en La Plata, uno en Berisso y otro en la Ciudad de Buenos Aires, donde residía una de las mujeres trans que portaba tobillera electrónica y que, pese a ello, se desplazaba fuera del radio autorizado.

Durante los procedimientos fueron detenidas nueve personas, identificadas como D.S.T. (39), I.S.M. (39), L.M.G. (50), H.I.J. (40), B.J.L. (53), C.N.E.R. (40), B.C. (34), T.K.G. (32), V.C.R. (33) y R.N.L.. A ellas se suman otros tres hombres aprehendidos previamente como compradores de droga: T.L.M. (38), P.R.M. (43) y O.M.C. (28).

En los domicilios allanados se secuestraron 736,7 gramos de cocaína fraccionados en 479 envoltorios, 42,7 gramos de marihuana, dos plantas de cannabis, balanzas, recortes de nylon, 19 teléfonos celulares, $198.640 en efectivo, siete pelucas y un plato con restos de sustancia blanca.

Además, los agentes hallaron un revólver calibre .22, una pistola 9 milímetros con numeración limada, municiones de ambos calibres y una granada de mano tipo RGD-5 de origen ruso, que debió ser puesta a resguardo por la Dirección de Explosivos. Según fuentes del caso, el hombre que tenía la granada declaró haberla adquirido con fines autolesivos, información que fue notificada a la fiscalía.

Situación judicial de los detenidos

Al margen del caso de R.N.L., otros aprehendidos también registraban antecedentes. B.C. tenía una causa por paradero en el Juzgado de Familia N°4 de La Plata; P.R.M., uno de los compradores, antecedentes por lesiones culposas en La Matanza; y O.M.C. causas por daño y resistencia a la autoridad en La Plata.

Todos los detenidos permanecen a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas. El valor de la droga secuestrada fue estimado en alrededor de 20 millones de pesos. Los investigadores señalaron que un ciudadano boliviano sería el principal proveedor, aunque no fue localizado durante los operativos y continúa prófugo.