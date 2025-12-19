En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
trans
Antecedentes
La Plata

Detuvieron a una mujer trans por venta de droga y tenía antecedentes penales previos al cambio de identidad

Formaba parte de una banda que operaba en la Zona Roja de La Plata y dentro de las apresadas había algunas personas con tobilleras electrónicas.

Detuvieron a una mujer trans por venta de droga y tenía antecedentes penales previos al cambio de identidad.

Detuvieron a una mujer trans por venta de droga y tenía antecedentes penales previos al cambio de identidad.

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a 13 personas acusadas de integrar una banda dedicada al narcomenudeo en La Plata. Según la investigación, al menos cinco de las sospechosas tenían antecedentes penales, varias utilizaban tobilleras electrónicas, y dentro del grupo había una mujer trans con pedido de captura vigente por un robo agravado cometido antes de su cambio de identidad de género.

Leé también Lorena Villaverde se defendió y negó vínculos narcos: "Han ensuciado mi nombre y mi honor"
La senadora Lorena Villaverde negó vínculos narcos: Han ensuciado mi nombre y mi honor

La causa comenzó el 8 de mayo, cuando personal de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado recibió información sobre la venta de cocaína y marihuana en la denominada Zona Roja de La Plata, delimitada por Diagonal 73 y las calles 64, 63, 4 y 3.

De acuerdo con los reportes policiales, en ese sector varias personas actuaban como vendedoras de estupefacientes mientras ofrecían servicios sexuales. A partir de esos datos, la Justicia autorizó tareas de inteligencia, que incluyeron cámaras encubiertas y seguimientos.

La investigación está a cargo de la UFI N°18 de La Plata, conducida por el fiscal Hugo Tessón, con intervención del Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Pablo Massi.

Embed

Sospechosos con antecedentes y tobilleras electrónicas

Durante las tareas de campo, los investigadores detectaron que varios de los implicados ya tenían causas penales abiertas y que algunos se encontraban bajo monitoreo electrónico con tobillera GPS, beneficio judicial otorgado por delitos previos.

Entre ellos se encuentra R.N.L. (37), una mujer trans que antes de su cambio de género tenía identidad masculina y acumulaba antecedentes desde 2023 por robo agravado, asociación ilícita y encubrimiento, además de un pedido de captura activo.

3BHZTVT4R5GCNCQ6XRY36FNVUQ
El momento del hallazgo de la granada y los elementos secuestrados tras los allanamientos.&nbsp;

El momento del hallazgo de la granada y los elementos secuestrados tras los allanamientos.

Allanamientos simultáneos y el hallazgo de una granada

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos: seis en La Plata, uno en Berisso y otro en la Ciudad de Buenos Aires, donde residía una de las mujeres trans que portaba tobillera electrónica y que, pese a ello, se desplazaba fuera del radio autorizado.

Durante los procedimientos fueron detenidas nueve personas, identificadas como D.S.T. (39), I.S.M. (39), L.M.G. (50), H.I.J. (40), B.J.L. (53), C.N.E.R. (40), B.C. (34), T.K.G. (32), V.C.R. (33) y R.N.L.. A ellas se suman otros tres hombres aprehendidos previamente como compradores de droga: T.L.M. (38), P.R.M. (43) y O.M.C. (28).

En los domicilios allanados se secuestraron 736,7 gramos de cocaína fraccionados en 479 envoltorios, 42,7 gramos de marihuana, dos plantas de cannabis, balanzas, recortes de nylon, 19 teléfonos celulares, $198.640 en efectivo, siete pelucas y un plato con restos de sustancia blanca.

Embed

Además, los agentes hallaron un revólver calibre .22, una pistola 9 milímetros con numeración limada, municiones de ambos calibres y una granada de mano tipo RGD-5 de origen ruso, que debió ser puesta a resguardo por la Dirección de Explosivos. Según fuentes del caso, el hombre que tenía la granada declaró haberla adquirido con fines autolesivos, información que fue notificada a la fiscalía.

Situación judicial de los detenidos

Al margen del caso de R.N.L., otros aprehendidos también registraban antecedentes. B.C. tenía una causa por paradero en el Juzgado de Familia N°4 de La Plata; P.R.M., uno de los compradores, antecedentes por lesiones culposas en La Matanza; y O.M.C. causas por daño y resistencia a la autoridad en La Plata.

Todos los detenidos permanecen a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas. El valor de la droga secuestrada fue estimado en alrededor de 20 millones de pesos. Los investigadores señalaron que un ciudadano boliviano sería el principal proveedor, aunque no fue localizado durante los operativos y continúa prófugo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
trans Antecedentes Género La Plata
Notas relacionadas
El acto heroico de una mujer segundos antes de morir acribillada en un presunto ajuste narco
Crimen narco en Burzaco: detuvieron a dos sospechosos por el asesinato de Aylén Valdez
Los detalles de la denuncia contra el empresario acusado de presuntos abusos en Palermo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar