Lorena Villaverde se defendió y negó vínculos narcos: "Han ensuciado mi nombre y mi honor"

El descargo público: “Me destruyeron el nombre”

Villaverde dijo sentirse “profundamente angustiada” por la difusión mediática del caso y apuntó contra sectores opositores que, según ella, “construyeron una historia que no existe”.

“Nadie está preparado para que destruyan su nombre. El gran daño se lo hicieron a mis hijos adolescentes. No puedo dejar de sentir tristeza y dolor”, lamentó.

La senadora electa recordó sus antecedentes judiciales en Estados Unidos, donde permaneció detenida años atrás, aunque aseguró que el proceso fue cerrado a su favor.

“Fui condenada y luego sobreseída. Han sido causas armadas para trasladar un delito que nunca cometí”, afirmó. Y añadió: “Atravesé situaciones muy dramáticas y traumáticas. Mis días detenida en Estados Unidos fueron eternos”.

Según relató, su caso se dio “en el Miami de finales de los ‘90, con un sistema policial que funcionaba de otra manera”, lo que, sostuvo, dejó “vacíos” y confusiones procesales que hoy vuelven a aparecer públicamente.

Villaverde insistió en que su situación judicial es completamente limpia: “No tengo causas penales vigentes ni en Argentina ni en Estados Unidos. No soy narcotraficante, no soy estafadora y nunca lavé dinero”.

También negó vínculos con personas involucradas en investigaciones criminales: “No tengo ninguna relación con Fred Machado, y tampoco soy culpable por tener un amigo cuyo primo es investigado. Es absurdo”.

La legisladora afirmó que las acusaciones fueron utilizadas para desgastarla políticamente. “En todas las causas he sido sobreseída. Han ensuciado mi nombre y mi honor”, sostuvo.

Qué pasará con su banca

La situación institucional de Villaverde continúa abierta. Tras retirar su renuncia a Diputados, podría finalmente asumir en la Cámara baja si el Senado mantiene su decisión de frenar la jura. En este escenario, el oficialismo evalúa alternativas para que la banca no quede vacante ni genere un conflicto jurídico.

Mientras tanto, la legisladora electa asegura estar dispuesta a continuar defendiendo su derecho a asumir y su inocencia: “Nada me saca de la angustia que viví en todo este tiempo. Pero no voy a permitir que mientan sobre quién soy”.