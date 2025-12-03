Lorena Villaverde se defendió y negó vínculos narcos: "Han ensuciado mi nombre y mi honor"
La diputada por La Libertad Avanza y senadora electa por Río Negro cuestionó a la oposición por impedir su jura y anticipó que podría mantenerse en la Cámara baja. “Si finalmente no me dejan asumir, tendrá que ocupar mi lugar el que corresponda", dijo.
En medio de la fuerte controversia que estalló tras la impugnación presentada por el peronismo, que por el momento le impide asumir su banca en el Senado, la legisladora electa Lorena Villaverde reapareció públicamente y volvió a negar todas las acusaciones que pesan sobre su nombre.
Villaverde afirmó que fue “destruida mediáticamente”, que no tiene causas penales abiertas en ningún país y que su antecedente judicial en Estados Unidos terminó con un sobreseimiento. “No soy narcotraficante, no soy estafadora, nunca lavé dinero”, aseguró.
La dirigente atravesó en las últimas horas un nuevo giro político: retiró la renuncia que había presentado a su banca en Diputados y ahora evalúa permanecer en la Cámara baja si continúa el bloqueo a su jura como senadora.
“Si finalmente no me dejan asumir, tendrá que ocupar mi lugar el que corresponda, porque no vamos a obstaculizar el funcionamiento institucional”, expresó en declaraciones a radio Rivadavia, marcando distancia de cualquier intento de conflicto legislativo.
El descargo público: “Me destruyeron el nombre”
Villaverde dijo sentirse “profundamente angustiada” por la difusión mediática del caso y apuntó contra sectores opositores que, según ella, “construyeron una historia que no existe”.
“Nadie está preparado para que destruyan su nombre. El gran daño se lo hicieron a mis hijos adolescentes. No puedo dejar de sentir tristeza y dolor”, lamentó.
La senadora electa recordó sus antecedentes judiciales en Estados Unidos, donde permaneció detenida años atrás, aunque aseguró que el proceso fue cerrado a su favor.
“Fui condenada y luego sobreseída. Han sido causas armadas para trasladar un delito que nunca cometí”, afirmó. Y añadió: “Atravesé situaciones muy dramáticas y traumáticas. Mis días detenida en Estados Unidos fueron eternos”.
Según relató, su caso se dio “en el Miami de finales de los ‘90, con un sistema policial que funcionaba de otra manera”, lo que, sostuvo, dejó “vacíos” y confusiones procesales que hoy vuelven a aparecer públicamente.
Villaverde insistió en que su situación judicial es completamente limpia: “No tengo causas penales vigentes ni en Argentina ni en Estados Unidos. No soy narcotraficante, no soy estafadora y nunca lavé dinero”.
También negó vínculos con personas involucradas en investigaciones criminales: “No tengo ninguna relación con Fred Machado, y tampoco soy culpable por tener un amigo cuyo primo es investigado. Es absurdo”.
La legisladora afirmó que las acusaciones fueron utilizadas para desgastarla políticamente. “En todas las causas he sido sobreseída. Han ensuciado mi nombre y mi honor”, sostuvo.
Qué pasará con su banca
La situación institucional de Villaverde continúa abierta. Tras retirar su renuncia a Diputados, podría finalmente asumir en la Cámara baja si el Senado mantiene su decisión de frenar la jura. En este escenario, el oficialismo evalúa alternativas para que la banca no quede vacante ni genere un conflicto jurídico.
Mientras tanto, la legisladora electa asegura estar dispuesta a continuar defendiendo su derecho a asumir y su inocencia: “Nada me saca de la angustia que viví en todo este tiempo. Pero no voy a permitir que mientan sobre quién soy”.