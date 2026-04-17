Discusión de tránsito fatal en Misiones: un hombre murió tras ser apuñalado y el agresor fue detenido

675533011_1403254668505002_220220581175851329_n La discusión se habría originado entre los ocupantes de dos vehículos y escaló rápidamente hasta un enfrentamiento físico.

Detención y peritajes

Tras el ataque, el sospechoso, Juan Carlos D., de 63 años, intentó escapar, pero fue localizado y detenido por efectivos policiales que participaron del operativo. En la escena trabajó la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Además, la Justicia ordenó el secuestro del arma blanca y la requisa del vehículo involucrado.

La causa fue caratulada como “supuesto homicidio” y quedó a cargo del Juzgado de Instrucción en turno, que busca determinar la mecánica del hecho y si existían conflictos previos entre los involucrados.