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Discusión de tránsito fatal en Misiones: un hombre murió tras ser apuñalado y el agresor fue detenido

El atacante, de 63 años, intentó huir, pero fue rápidamente localizado y arrestado. La discusión se habría originado entre los ocupantes de dos vehículos y escaló rápidamente hasta un enfrentamiento físico.

Un hombre murió tras ser apuñalado y el agresor fue detenido. 

Un hombre murió tras ser apuñalado y el agresor fue detenido. 

Un nuevo hecho de violencia en la vía pública sacudió a la localidad de Garupá, en Misiones, donde un hombre murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una discusión de tránsito. El episodio ocurrió el miércoles por la mañana en el barrio Santa Helena.

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La víctima fue identificada como Fabricio Ariel Rodríguez, quien falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica. El presunto agresor, un hombre de 63 años, fue detenido minutos después por la Policía.

Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó cerca de las 10.30, cuando personal policial fue alertado por el sistema de emergencias sobre una pelea en la vía pública.

La discusión se habría originado entre los ocupantes de dos vehículos y escaló rápidamente hasta un enfrentamiento físico. En ese contexto, el agresor descendió de su auto y, de acuerdo a la investigación preliminar, extrajo un arma blanca con la que apuñaló a Rodríguez en el pecho. La herida resultó mortal y la víctima murió en el lugar.

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La discusión se habría originado entre los ocupantes de dos vehículos y escaló rápidamente hasta un enfrentamiento físico.

Detención y peritajes

Tras el ataque, el sospechoso, Juan Carlos D., de 63 años, intentó escapar, pero fue localizado y detenido por efectivos policiales que participaron del operativo. En la escena trabajó la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Además, la Justicia ordenó el secuestro del arma blanca y la requisa del vehículo involucrado.

La causa fue caratulada como “supuesto homicidio” y quedó a cargo del Juzgado de Instrucción en turno, que busca determinar la mecánica del hecho y si existían conflictos previos entre los involucrados.

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