Femicidio de Agostina Vega: qué declaró el segundo detenido y el detalle que lo sorprendió al volver a la casa de Barrelier

Abogado El abogado Javier Medina Allende.(Foto: captura)

Según relató, tras una discusión familiar decidió abandonar la casa donde vivía y buscar un alquiler. En ese contexto, Barrelier le habría ofrecido una habitación en su domicilio de manera transitoria. "Le dijo que podía quedarse allí mientras encontraba otro lugar para vivir", indicó el defensor.

Uno de los puntos centrales de la declaración está vinculado a la jornada del sábado 23 de mayo, el último día en que Agostina fue vista con vida.

Según el abogado, Fassetta tenía una rutina laboral exigente, ya que trabajaba en un kiosco durante el turno noche, desde las 21 hasta las 6 de la mañana, además de realizar trabajos ocasionales durante el día.

De acuerdo con su reconstrucción, ese sábado se despertó al mediodía y acompañó a Barrelier a una actividad deportiva donde también estaban Agostina, su madre y su hermano. Posteriormente asistieron a un cumpleaños y, cerca de las 21:30, Fassetta se dirigió a su trabajo habitual en el kiosco.

Agostina Vega (2)

El misterioso viaje de Barrelier durante esa noche

La defensa aportó además un dato que podría ser relevante para la investigación. Según el relato de Fassetta, Claudio Barrelier también se presentó en el kiosco aquella noche, pero permaneció poco tiempo.

Siempre de acuerdo con esta versión, un vehículo Volkswagen de color oscuro pasó a buscarlo y Barrelier le comentó que debía realizar una actividad pendiente. "Apenas llegó, no pasó más de media hora y se fue", sostuvo el abogado.

Los movimientos realizados por Barrelier durante esas horas son uno de los aspectos que siguen bajo análisis por parte de la fiscalía.

La desaparición de Agostina y el acompañamiento a su madre

Cuando terminó su jornada laboral durante la mañana del domingo, Fassetta tomó contacto con Melisa Heredia, madre de Agostina. Según relató su abogado, la mujer estaba desesperada porque no lograba encontrar a su hija y manifestaba una profunda preocupación por su paradero.

Ante esa situación, Fassetta decidió acompañarla a realizar la denuncia por desaparición ante las autoridades. La participación del detenido en las primeras horas posteriores a la desaparición es otro de los elementos que actualmente son evaluados por los investigadores.

claudio-barrelier-agostina-vega-casa-IZK5AUAP3BFVLIKRRV4UTDZYNM La casa de Barrelier. (Foto: archivo)

El detalle que llamó la atención al regresar a la vivienda

Tras radicar la denuncia, Fassetta regresó a la casa de barrio Cofico acompañado por un amigo. Según la versión de la defensa, ambos permanecieron varias horas conversando y tomando cerveza.

Sin embargo, al ingresar finalmente a la habitación que ocupaba dentro de la vivienda, observó algo que le resultó extraño. El acolchado gris con el que había dejado cubierta su cama antes de salir había sido reemplazado por uno blanco.

Ese detalle, según el abogado, llamó la atención de su cliente y forma parte de los hechos que fueron incorporados a la investigación que busca reconstruir qué ocurrió con Agostina Vega antes de su asesinato.