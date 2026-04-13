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La terrible confesión en video de un hombre que mató a otro en su fiesta de cumpleaños

Jonatan Romero, de 30 años, fue asesinado de un disparo en medio de una pelea en Resistencia. El presunto autor, Enzo Escalante, difundió un video en el que reconoció el hecho, pidió disculpas a la familia y aseguró que actuó en defensa propia antes de presentarse ante la Justicia.

La terrible confesión en video de un hombre que mató a otro en su fiesta de cumpleaños

La ciudad chaqueña de Resistencia fue escenario de un crimen ocurrido durante la madrugada del domingo durante un cumpleaños, donde un hombre de 30 años fue asesinado de un disparo. El principal sospechoso, identificado como Enzo Damián Escalante, se entregó horas después y previamente difundió un video en redes sociales en el que reconoció haber efectuado el tiro y pidió disculpas a la familia de la víctima.

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Pablo G. fue capturado dos días después del hallazgo del cuerpo. (Fotos: Facebook Mpquatroradio/DDI Morón)

“Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima Guasón. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía, porque yo también tengo hijos”, confesó Escalante en el video.

La víctima fue identificada como Jonatan Romero, también conocido como “Guasón”. Según relató el propio acusado, quien festejaba su cumpleaños, el conflicto comenzó tras una discusión entre Romero y su madre, lo que derivó en quisiera expulsar a la víctima de la vivienda. En ese contexto, Escalante aseguró que hubo forcejeos, golpes y que la víctima corrió hacia el Volkswagen Voyage de su pareja.

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“En eso yo me cruzo con muchas personas, ya estaban a un lado, y él viene corriendo y me encaja un puntazo (en el brazo izquierdo)”, aseguró Escalante, quien expuso la herida en su cuerpo, al asegurar que actuó en defensa propia

Y sobre el momento puntual del homicidio, sostuvo: "En eso yo me pongo ciego. Me dan un arma y yo en defensa propia actúo a disparar, viendo la sangre y todo. La verdad es que ahí perdí la noción. Fue solamente un segundo, de un momento a otro. Estoy totalmente arrepentido". Además, de expresar su arrepentimiento, el hombre anticipó que se presentaría ante la Justicia, lo que finalmente ocurrió este lunes por la mañana minutos antes de las 11, y no el martes como dijo en su descargo.

“Quiero hacerme responsable de los actos, de lo que pasó. También quiero que se entienda que fue en defensa propia, y que mi mujer no tuvo nada que ver”, adelantó.

Por último, se refirió a la familia de la víctima: “Nunca me pasó esto en mi vida, nunca disparé un arma, entonces actué a irme. Quise escapar. Estuve todo el día mal, me lloré todo el día. La verdad que un momento de mierda. Mi vida cambió totalmente, yo sé, voy a ser juzgado. Entiendo el dolor de la familia y sé que nunca me van a perdonar”.

El asesinato

El hecho se registró cerca de las 6.40 del domingo en una vivienda ubicada sobre avenida Chaco al 3200, en el barrio Villa Don Andrés. Personal de la Comisaría 5ª Metropolitana de la Policía de Chaco llegó al lugar tras un llamado y encontró a Romero tendido en la vía pública, con heridas de gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde se confirmó su muerte poco después.

El examen médico determinó que la víctima presentaba una herida de arma de fuego a la altura del corazón, con orificio de entrada y salida, y que falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por un shock hipovolémico.

En la escena del crimen, peritos del Gabinete Científico secuestraron 12 vainas servidas —seis calibre .40 y seis calibre 9 milímetros— y detectaron manchas de sangre en la calzada, lo que da cuenta de un enfrentamiento previo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Ana González Pacce, titular del Equipo Fiscal N° 2, quien ordenó el secuestro de un Volkswagen Voyage en el que se movilizaba la víctima. El vehículo fue entregado posteriormente por su pareja, quien también prestó declaración ante los investigadores

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