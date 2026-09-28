Se conoció el video del brutal piedrazo en la cabeza que terminó con la muerte del joven de 22 años en Ezeiza

El joven quedó gravemente herido y murió poco después. Para los investigadores, el registro resulta fundamental para establecer cómo se desarrolló la secuencia y determinar quién arrojó el objeto que provocó la lesión fatal.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo a unas 15 cuadras del local bailable donde se había iniciado el conflicto. (Foto: Google Street View)

Una pelea que comenzó dentro del boliche

De acuerdo con la investigación, la primera discusión se produjo dentro del local bailable. Una vez que los jóvenes salieron, los dos grupos volvieron a encontrarse en la zona de French, del otro lado de la Ruta 205.

El nuevo enfrentamiento terminó con el ataque contra Rojas. Los investigadores analizan el video difundido junto con otros registros obtenidos por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para reconstruir el recorrido de los involucrados.

Cuatro detenidos por el crimen

La fiscal Florencia Belloc considera que Alan Montuelle, de 23 años, sería el presunto autor material del ataque que terminó con la muerte de Rojas.

Montuelle fue detenido junto con Tobías Juárez, de 22 años, y Gastón Saliega, de 19, durante una serie de allanamientos realizados en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El cuarto detenido es Emanuel Rivas, de 18 años.

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la causa. (Foto: NA)

Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio" y continúa bajo investigación de la UFI N°1 de Ezeiza.