Se conoció el video del brutal piedrazo en la cabeza que terminó con la muerte del joven de 22 años en Ezeiza

El video de una cámara de vigilancia permitió reconstruir parte del ataque que terminó con la muerte de Tomás Ezequiel Rojas, un joven de 22 años que recibió un piedrazo en la cabeza luego de una pelea a la salida de un boliche de Ezeiza.
Las imágenes muestran el momento en que un joven arroja una piedra contra Tomás Ezequiel Rojas. La víctima murió después de recibir el impacto en la cabeza. Hay cuatro detenidos y la Justicia investiga cómo ocurrió el ataque.
Las imágenes muestran el momento en que un joven arroja una piedra contra Tomás Ezequiel Rojas. (Foto: captura de pantalla)
El video de una cámara de vigilancia permitió reconstruir parte del ataque que terminó con la muerte de Tomás Ezequiel Rojas, un joven de 22 años que recibió un piedrazo en la cabeza luego de una pelea a la salida de un boliche de Ezeiza.
Rojas vivía en Cañuelas y había salido del boliche Egipto junto a un grupo de amigos. El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de las calles Presidente Perón y French, a unas 15 cuadras del local bailable donde se había iniciado el conflicto.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc.
Las imágenes que mostró Améritca TV muestran a dos grupos de jóvenes que mantienen una discusión y luego se alejan del lugar. Segundos después, uno de ellos arroja una piedra que impacta contra la cabeza de Rojas.
El joven quedó gravemente herido y murió poco después. Para los investigadores, el registro resulta fundamental para establecer cómo se desarrolló la secuencia y determinar quién arrojó el objeto que provocó la lesión fatal.
De acuerdo con la investigación, la primera discusión se produjo dentro del local bailable. Una vez que los jóvenes salieron, los dos grupos volvieron a encontrarse en la zona de French, del otro lado de la Ruta 205.
El nuevo enfrentamiento terminó con el ataque contra Rojas. Los investigadores analizan el video difundido junto con otros registros obtenidos por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para reconstruir el recorrido de los involucrados.
La fiscal Florencia Belloc considera que Alan Montuelle, de 23 años, sería el presunto autor material del ataque que terminó con la muerte de Rojas.
Montuelle fue detenido junto con Tobías Juárez, de 22 años, y Gastón Saliega, de 19, durante una serie de allanamientos realizados en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El cuarto detenido es Emanuel Rivas, de 18 años.
Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio" y continúa bajo investigación de la UFI N°1 de Ezeiza.