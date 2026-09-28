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Crimen a la salida de un boliche

Se conoció el video del brutal piedrazo en la cabeza que terminó con la muerte del joven de 22 años en Ezeiza

Las imágenes muestran el momento en que un joven arroja una piedra contra Tomás Ezequiel Rojas. La víctima murió después de recibir el impacto en la cabeza. Hay cuatro detenidos y la Justicia investiga cómo ocurrió el ataque.

Las imágenes muestran el momento en que un joven arroja una piedra contra Tomás Ezequiel Rojas. (Foto: captura de pantalla)

Las imágenes muestran el momento en que un joven arroja una piedra contra Tomás Ezequiel Rojas. (Foto: captura de pantalla)

El video de una cámara de vigilancia permitió reconstruir parte del ataque que terminó con la muerte de Tomás Ezequiel Rojas, un joven de 22 años que recibió un piedrazo en la cabeza luego de una pelea a la salida de un boliche de Ezeiza.

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Rojas vivía en Cañuelas y había salido del boliche Egipto junto a un grupo de amigos. El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en inmediaciones de las calles Presidente Perón y French, a unas 15 cuadras del local bailable donde se había iniciado el conflicto.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc.

El momento del ataque quedó registrado

Las imágenes que mostró Améritca TV muestran a dos grupos de jóvenes que mantienen una discusión y luego se alejan del lugar. Segundos después, uno de ellos arroja una piedra que impacta contra la cabeza de Rojas.

El joven quedó gravemente herido y murió poco después. Para los investigadores, el registro resulta fundamental para establecer cómo se desarrolló la secuencia y determinar quién arrojó el objeto que provocó la lesión fatal.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo a unas 15 cuadras del local bailable donde se había iniciado el conflicto. (Foto: Google Street View)

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo a unas 15 cuadras del local bailable donde se había iniciado el conflicto. (Foto: Google Street View)

Una pelea que comenzó dentro del boliche

De acuerdo con la investigación, la primera discusión se produjo dentro del local bailable. Una vez que los jóvenes salieron, los dos grupos volvieron a encontrarse en la zona de French, del otro lado de la Ruta 205.

El nuevo enfrentamiento terminó con el ataque contra Rojas. Los investigadores analizan el video difundido junto con otros registros obtenidos por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para reconstruir el recorrido de los involucrados.

Cuatro detenidos por el crimen

La fiscal Florencia Belloc considera que Alan Montuelle, de 23 años, sería el presunto autor material del ataque que terminó con la muerte de Rojas.

Montuelle fue detenido junto con Tobías Juárez, de 22 años, y Gastón Saliega, de 19, durante una serie de allanamientos realizados en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El cuarto detenido es Emanuel Rivas, de 18 años.

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la causa. (Foto: NA)

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la causa. (Foto: NA)

Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio" y continúa bajo investigación de la UFI N°1 de Ezeiza.

En pocas palabras

  • Piedrazo fatal: Joven de 22 años murió tras recibir un impacto en la cabeza al salir de un boliche en Ezeiza.
  • Video clave: Imágenes de seguridad registraron el momento exacto del ataque, mostrando a un joven lanzar la piedra.
  • Detenidos e investigación: Hay cuatro jóvenes demorados, y la Justicia busca determinar la autoría del crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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