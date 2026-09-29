Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 7 × (8 + 9) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 7 × (8 + 9) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
1) Paréntesis
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 9² + 7 × 17 - 20
2) Potencia
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
9² = 81
La expresión queda así: 81 + 7 × 17 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 17 = 119
La expresión queda así: 81 + 119 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
81 + 119 = 200 |
200 - 20 = (?)
El error más común en este reto es avanzar de izquierda a derecha sin mirar prioridades, como si los paréntesis, la potencia y la multiplicación no modificaran el recorrido. Por eso este tipo de juego resulta útil y entretenido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar la agilidad mental con una cuenta breve pero exigente.