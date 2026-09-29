Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 9² + 7 × 17 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 7 × 17 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 17 = 119

La expresión queda así: 81 + 119 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 119 = 200 |

200 - 20 = (?)

Resultado final: 180

El error más común en este reto es avanzar de izquierda a derecha sin mirar prioridades, como si los paréntesis, la potencia y la multiplicación no modificaran el recorrido. Por eso este tipo de juego resulta útil y entretenido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar la agilidad mental con una cuenta breve pero exigente.