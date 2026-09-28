"Se le tira como una hiena a matarlo": el brutal video del ataque a un joven a la salida de un boliche

El hombre también aseguró que Rodrigo no conocía a quienes lo atacaron. Y, según contó, otra persona también habría participado de la agresión.

“Hay una chica que lo patea a mi sobrino cuando está en el piso tirado”, agregó.

El estado de salud de Rodrigo

Su tío explicó que el joven continúa en estado crítico y que su evolución es lenta. “Va evolucionando muy de a poquito porque tiene un coágulo de sangre en la cabeza y una fractura de cráneo”, detalló.

Sobre el estado de su sobrino, aseguró que “en el hospital nos van pasando el parte médico donde Rodrigo va evolucionando muy poquito. Eso no quiere decir que esté fuera de peligro”.

Gómez también agradeció a quienes aportaron material que permitió reconstruir el ataque: “Estoy muy agradecido con la gente que aporto las fotos y los videos porque sino esto hubiera quedado en la nada. Hoy mi sobrino lucha por su vida”.

El reclamo de la familia

El tío de Rodrigo también cuestionó el accionar de la Policía y del personal de seguridad del local bailable durante el episodio.

“Estoy muy indignado con la Policía que estuvo en el momento del hecho y con la gente de seguridad del boliche, porque a mi sobrino lo sacaron. Ellos no intervinieron a disuadir una pelea. Lo largaron como si lo largaran a una jaula de leones”, sostuvo.

Cómo comenzó la pelea

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el episodio comenzó dentro del boliche cuando un grupo de jóvenes golpeó a un amigo de Rodrigo. La situación se descontroló y los involucrados terminaron fuera del local.

Los patovicas sacaron del establecimiento a Rodrigo y a su amigo. Poco después, ambos grupos volvieron a encontrarse en el exterior y el joven de 23 años fue atacado nuevamente.

Luego de la golpiza, los atacantes habrían compartido fotos en sus redes sociales burlándose de lo ocurrido. (Foto: captura de pantalla)

Tras la golpiza, Rodrigo fue trasladado de urgencia al hospital local, donde quedó internado en terapia intensiva, mientras que los atacantes habrían compartido fotos en sus redes sociales burlándose de lo ocurrido.

Hay un detenido por la agresión

La investigación avanzó con la detención de uno de los presuntos agresores, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada provisoriamente como “lesiones graves” y está a cargo de la UFI Nº 10 de Chascomús.

Mientras Rodrigo continúa internado, los investigadores buscan determinar con precisión cómo ocurrió la agresión y establecer si hubo más personas involucradas.