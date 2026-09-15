Dolor por la muerte de Jonathan Salvador Araujo: fue atropellado por un policía

La investigación intenta ahora establecer con precisión qué ocurrió durante los instantes previos al impacto, cuál fue la trayectoria de cada vehículo y en qué circunstancias el automóvil conducido por Araujo terminó desplazándose hacia el carril por el que circulaba la víctima.

Choque frontal en la Ruta 40: cómo ocurrió el accidente en Mendoza

El siniestro se produjo el domingo sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la escuela Abdón Abraham, en un sector situado aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, Dávila Oviedo circulaba en motocicleta cuando se produjo el encuentro con el vehículo manejado por Araujo.

La hipótesis que sostiene la investigación apunta a que el policía habría invadido el carril contrario y, como consecuencia de esa maniobra, terminó produciéndose el choque frontal con la moto.

La violencia del impacto provocó heridas de gravedad en ambos conductores. Después de la colisión, se desplegó un operativo de asistencia y los dos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Central de Mendoza.

Sin embargo, el cuadro del motociclista era crítico. Pese a la atención médica recibida, Diego Misael Dávila Oviedo murió poco después como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

El policía, en cambio, permaneció bajo atención médica hasta que recibió el alta durante el lunes.

El dato fue incorporado al expediente mientras los investigadores avanzaban con las pericias destinadas a determinar la secuencia exacta del choque.

El test de alcoholemia que complicó al policía imputado

Uno de los principales elementos incorporados a la causa fue el resultado de la prueba de alcoholemia realizada a Jonathan Salvador Araujo.

El análisis indicó que el efectivo tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

La cifra resulta especialmente relevante para la investigación porque el límite general permitido para conducir en Mendoza es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. De esta manera, el registro obtenido al policía representa casi cuatro veces el máximo establecido.

El resultado de la alcoholemia pasó a formar parte de los elementos considerados por la fiscalía al momento de definir la imputación.

No se trata solamente de establecer que hubo consumo de alcohol, sino de determinar de qué manera esa circunstancia pudo haber influido en la conducta del conductor y en la producción del accidente. En paralelo, las autoridades buscan establecer si la maniobra que terminó con la invasión del carril contrario fue efectivamente la causa inmediata de la colisión.

La causa deberá avanzar ahora con distintas pericias para reconstruir el episodio y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

La fiscalía imputó a Jonathan Salvador Araujo por homicidio culposo agravado

Luego de analizar los primeros elementos reunidos, la fiscal Mariana Gutiérrez imputó a Araujo por homicidio culposo agravado.

La acusación contempla como elementos centrales tanto la alcoholemia positiva como la presunta invasión del carril contrario.

Para la fiscalía, el conductor habría actuado de manera imprudente y antirreglamentaria, generando las condiciones que desembocaron en el choque frontal y en la posterior muerte del motociclista.

La imputación constituye uno de los primeros pasos de una investigación que todavía debe establecer con mayor precisión cómo ocurrió el accidente y qué grado de responsabilidad tuvo cada conducta.

En ese sentido, las pericias sobre el lugar del hecho tendrán un papel fundamental. Los investigadores deberán analizar las posiciones finales de los vehículos, las marcas que hayan quedado sobre la calzada, las características del tramo de la ruta y otros elementos que permitan determinar la trayectoria que siguieron ambos rodados.

También será importante establecer las velocidades y las circunstancias concretas en las que se produjo la maniobra que llevó a uno de los vehículos a desplazarse hacia el carril contrario.

Quién era Diego Dávila Oviedo, el enfermero que murió

La víctima del accidente fue identificada como Diego Misael Dávila Oviedo, un joven de apenas 24 años que vivía en Lavalle, Mendoza.

Además de su corta edad, uno de los aspectos que generó conmoción tras conocerse la noticia fue su actividad laboral: trabajaba como enfermero.

Dávila Oviedo se desplazaba en moto cuando ocurrió el choque sobre la Ruta Nacional 40. La colisión terminó provocándole heridas que, pese al traslado inmediato al Hospital Central, resultaron fatales.

Su muerte dejó una familia y un entorno cercano atravesados por el impacto de una tragedia que ocurrió en cuestión de segundos.

Mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias del siniestro, la investigación procura reconstruir los últimos momentos previos al choque para establecer qué sucedió sobre la ruta y por qué ambos vehículos terminaron encontrándose de frente.

La identificación de la víctima también permitió poner nombre y rostro a una de las consecuencias más graves del accidente: un joven trabajador de 24 años perdió la vida cuando circulaba en motocicleta.

Qué hacía el policía antes del accidente

El otro aspecto que cobró relevancia en las últimas horas está relacionado con la situación laboral de Jonathan Salvador Araujo.

El hombre, de 39 años, se desempeñaba como efectivo policial y tenía asignadas tareas de custodia en la Vicegobernación de Mendoza, cuya titular es Hebe Casado.

Según la información incorporada a la investigación, Araujo se encontraba dentro de su horario laboral al momento del accidente.

De acuerdo con lo señalado desde la Vicegobernación, el efectivo salía de la guardia cuando ocurrió el choque.

Esta circunstancia también quedó bajo análisis en el marco del expediente, ya que la Justicia deberá establecer el contexto en el que se produjo el traslado del agente y las condiciones en las que conducía el vehículo involucrado.

La situación laboral del policía fue mencionada públicamente luego de que trascendiera el resultado de la alcoholemia y la imputación judicial.

Desde la Vicegobernación, en tanto, expresaron sus condolencias por la muerte de Dávila Oviedo y manifestaron su disposición para colaborar con la investigación.

Hebe Casado aseguró que no habrá privilegios en la investigación

Tras conocerse la muerte del joven enfermero, la vicegobernadora Hebe Casado se refirió públicamente al caso.

La funcionaria expresó sus condolencias y señaló que se puso a disposición de la Justicia la información necesaria para contribuir al esclarecimiento del episodio.

En ese contexto, Casado sostuvo que la investigación deberá avanzar sin contemplaciones y afirmó que el caso será tratado “sin privilegios ni excepciones”.

La declaración adquirió especial relevancia debido a que el acusado es un efectivo policial que prestaba servicios vinculados con la Vicegobernación.

La causa, de todos modos, continúa bajo la órbita de la Justicia y serán las pruebas incorporadas al expediente las que permitan determinar qué ocurrió y cuáles fueron las responsabilidades concretas.

Las pericias serán claves para determinar qué pasó en la Ruta 40

La investigación quedó radicada en la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, donde se concentran las actuaciones relacionadas con el accidente.

Ahora, los investigadores deberán avanzar sobre distintos aspectos técnicos para reconstruir la mecánica del choque.

Uno de los puntos principales será determinar cómo se produjo la invasión del carril contrario que, según la hipótesis inicial, habría provocado el impacto frontal.

También deberán establecerse las condiciones de circulación de ambos vehículos, las características de la calzada y todos aquellos elementos que permitan establecer una secuencia precisa de los hechos.

La alcoholemia de 1,95 gramos constituye otro de los elementos centrales del expediente, aunque deberá ser analizada en conjunto con el resto de las pruebas.

En una investigación de este tipo, las conclusiones de los peritos pueden resultar determinantes para confirmar o modificar las primeras hipótesis. Por ese motivo, la causa todavía tiene varias etapas por delante antes de llegar a una definición judicial.

Una investigación que busca reconstruir una tragedia de segundos

El accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40 en Mendoza dejó una víctima fatal y una investigación penal en marcha.

Por un lado quedó la historia de Diego Misael Dávila Oviedo, un enfermero de 24 años de Lavalle que circulaba en moto y que murió después de un choque frontal.

Por el otro, la causa tiene como imputado a Jonathan Salvador Araujo, un policía de 39 años que conducía el otro vehículo involucrado y cuyo test de alcoholemia arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre.

La fiscalía considera, en principio, que la combinación de la invasión del carril contrario y la conducción bajo los efectos del alcohol constituye un cuadro que permite investigar el hecho como homicidio culposo agravado.

Mientras tanto, las pericias deberán aportar precisión sobre la dinámica del impacto y sobre cada uno de los factores que intervinieron en el siniestro.

La tragedia volvió a poner bajo la lupa la seguridad vial en uno de los principales corredores de Mendoza, pero sobre todo dejó la muerte de un joven de 24 años cuya vida terminó abruptamente en un tramo de la Ruta 40.

El expediente continuará ahora su curso en la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, mientras la Justicia reúne las pruebas necesarias para establecer definitivamente cómo ocurrió el choque y qué responsabilidad penal le corresponde al conductor imputado.