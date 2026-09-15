Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo: habló con los medios y dio su versión

Cómo fue el accidente que protagonizó Gustavo Sofovich en Palermo

De acuerdo con la información policial difundida durante la mañana, Sofovich conducía un vehículo cuando se produjo la colisión con una moto Royal Enfield, en la que circulaban un hombre y una mujer, ambos de 23 años.

La joven que viajaba como acompañante sufrió lesiones y fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Rivadavia. En tanto, el conductor de la motocicleta no habría resultado herido.

La mecánica exacta del accidente deberá ser establecida a partir de las actuaciones correspondientes.

Sofovich, por su parte, dio su propia versión y aseguró que la motocicleta intentó sobrepasarlo por el lado derecho y en ese momento se produjo el impacto.

El productor también contó que había salido temprano de su casa para dirigirse a una estación de servicio cuando ocurrió el episodio.

Sofovich explicó por qué permanecía dentro del auto

Uno de los puntos que generó mayor repercusión durante las primeras horas fue la permanencia de Sofovich dentro de su vehículo mientras la Policía mantenía desplegado un amplio operativo en la zona.

Frente a las versiones que indicaban que se negaba a descender del auto para hablar con los efectivos, Sofovich sostuvo que estaba esperando que llegara el personal encargado de realizarle el control de alcoholemia.

Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo. (Foto: captura A24)

Según explicó, llevaba aproximadamente una hora y media aguardando el procedimiento y quería que se concretara para poder retirarse posteriormente. “No es que yo no me quiero bajar. Estoy esperando hace una hora y media que venga el control de alcoholemia y no viene. Quiero que venga, así me lo hacen y me voy”, explicó durante la comunicación radial.

También afirmó que él mismo había llamado al 911 después del accidente.