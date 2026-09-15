En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Gustavo Sofovich
Palermo
ACCIDENTE

Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo: habló con los medios y dio su versión

Sofovich protagonizó un choque con una moto durante la madrugada, en el que una joven de 23 años resultó herida y fue hospitalizada. El productor dio su versión del accidente. El test de alcoholemia le dio negativo.

Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo. (Foto: captura A24)

Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo. (Foto: captura A24)

Gustavo Sofovich protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Palermo, donde el vehículo que conducía estuvo involucrado en un choque con una moto en la que viajaban dos jóvenes. La acompañante, de 23 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital Rivadavia.

Leé también Brutal choque frontal entre una camioneta municipal y un camión en la ruta: una mujer murió
La víctima tenía 66 años y viajaba en un vehículo del Municipio de Nogoyá que trasladaba pacientes a Paraná para realizarse controles médicos. (Foto: Desde Entre Ríos)

El episodio ocurrió cerca de las 5 de la mañana en la zona de Jerónimo Salguero, donde se desplegó un importante operativo de la Policía de la Ciudad. Tras conocerse públicamente su identidad, Sofovich habló desde el lugar y dio su versión sobre cómo se produjo la colisión luego de que le realizasen el test de alcoholemia.

"El test de alcoholemia me dio cero. No estaba atrincherado en el auto. Me molesta el quilombo que están armando y que están diciendo cualquier cosa. Salí del gimnasio e iba a comprar un yogurt. Esperamos una hora y media que vengan los peritos", indicó Sofovich a A24.

“Me están imponiendo una realidad que no es”, sostuvo.

Cómo fue el accidente que protagonizó Gustavo Sofovich en Palermo

De acuerdo con la información policial difundida durante la mañana, Sofovich conducía un vehículo cuando se produjo la colisión con una moto Royal Enfield, en la que circulaban un hombre y una mujer, ambos de 23 años.

La joven que viajaba como acompañante sufrió lesiones y fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Rivadavia. En tanto, el conductor de la motocicleta no habría resultado herido.

La mecánica exacta del accidente deberá ser establecida a partir de las actuaciones correspondientes.

Sofovich, por su parte, dio su propia versión y aseguró que la motocicleta intentó sobrepasarlo por el lado derecho y en ese momento se produjo el impacto.

El productor también contó que había salido temprano de su casa para dirigirse a una estación de servicio cuando ocurrió el episodio.

Sofovich explicó por qué permanecía dentro del auto

Uno de los puntos que generó mayor repercusión durante las primeras horas fue la permanencia de Sofovich dentro de su vehículo mientras la Policía mantenía desplegado un amplio operativo en la zona.

Frente a las versiones que indicaban que se negaba a descender del auto para hablar con los efectivos, Sofovich sostuvo que estaba esperando que llegara el personal encargado de realizarle el control de alcoholemia.

Gustavo Sofovich choc&oacute; con una moto en Palermo. (Foto: captura A24)

Gustavo Sofovich chocó con una moto en Palermo. (Foto: captura A24)

Según explicó, llevaba aproximadamente una hora y media aguardando el procedimiento y quería que se concretara para poder retirarse posteriormente. “No es que yo no me quiero bajar. Estoy esperando hace una hora y media que venga el control de alcoholemia y no viene. Quiero que venga, así me lo hacen y me voy”, explicó durante la comunicación radial.

También afirmó que él mismo había llamado al 911 después del accidente.

En pocas palabras

  • Gustavo Sofovich: protagonista de un choque con una moto en Palermo que dejó una joven herida.
  • Versión del productor: Sofovich afirmó que el test de alcoholemia dio cero y que la moto intentó sobrepasarlo.
  • Atención médica: La acompañante de la moto, de 23 años, fue hospitalizada en el Hospital Rivadavia.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gustavo Sofovich Palermo Choque Noticias A24
Notas relacionadas
Muerte de Ernestina Pais: la Justicia cerró la investigación y reveló qué pasó antes del choque
Fuerte choque en la Ruta 11: el diputado Aldo Leiva impactó contra un camión
Gustavo Sofovich habló tras el choque con una moto en Palermo y desmintió la versión más grave: "Armaron una...

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar