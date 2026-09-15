La UBA lleva sus actividades a Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario

Clases magistrales y proyectos científicos

Como parte de la jornada, los 13 decanos de las distintas facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas. La universidad también instaló espacios destinados a exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico.

Entre las propuestas se mostra un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires.

La actividad busca exhibir de manera concreta el impacto que tiene el presupuesto universitario en áreas como "la salud pública, la investigación científica y la formación académica pública y de excelencia", sostuvo la casa de estudios en un comunicado.

La UBA brindará atención gratuita en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de ofrecer asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica. (Foto: archivo)

Durante la jornada de visibilización, las distintas facultades de la UBA permanecerán abiertas y continuarán con el dictado habitual de clases.

El reclamo se desarrolla en el marco del conflicto generado por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La comunidad universitaria sostiene que la Justicia debe garantizar la aplicación de la norma y que el Gobierno debe acatar los fallos vinculados con su cumplimiento.

La propuesta en Plaza de Mayo combinará así el reclamo institucional con actividades destinadas a mostrar a la ciudadanía los servicios, la producción científica y la formación que desarrolla la Universidad de Buenos Aires.