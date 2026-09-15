En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
UBA
Plaza de Mayo
Financiamiento Universitario

La UBA lleva sus actividades a Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires realiza este martes una jornada de visibilización frente al Ministerio de Economía, con atención gratuita en distintas especialidades, clases magistrales y muestras de proyectos científicos. El reclamo apunta a que la Justicia haga cumplir la ley de Financiamiento Universitario y a que el Gobierno acate los fallos.

La UBA llevará sus actividades a Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La UBA llevará sus actividades a Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza este martes una jornada de protesta y visibilización en Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y exigir que el Gobierno "acate las decisiones judiciales". Las actividades se desarrollan frente al Ministerio de Economía desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche.

Leé también La UBA desarrolla una terapia para acortar el tratamiento contra la tuberculosis
El objetivo es reducir la duración de un tratamiento que hoy puede extenderse durante meses y cuyo abandono favorece la aparición de cepas resistentes. (Foto: Prensa UBA)

La iniciativa incluye propuestas académicas, científicas y sanitarias abiertas a la comunidad. Durante esta jornada, la UBA brinda atención gratuita en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de ofrecer asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.

La comunidad universitaria sostiene que la Justicia debe garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno debe acatar los fallos vinculados con su cumplimiento. (Foto: archivo)

La comunidad universitaria sostiene que la Justicia debe garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno debe acatar los fallos vinculados con su cumplimiento. (Foto: archivo)

Emiliano Cagnacci, docente de la UBA y secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), destacó el objetivo de la movilización: "Salimos a la calle una vez más para reclamar que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno acate los fallos".

Y agregó que se trata de una "ley necesaria en la Argentina de hoy, pero que por sobre todo nos va a permitir construir un país con desarrollo, ciencia, educación y futuro".

Clases magistrales y proyectos científicos

Como parte de la jornada, los 13 decanos de las distintas facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas. La universidad también instaló espacios destinados a exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico.

Entre las propuestas se mostra un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires.

La actividad busca exhibir de manera concreta el impacto que tiene el presupuesto universitario en áreas como "la salud pública, la investigación científica y la formación académica pública y de excelencia", sostuvo la casa de estudios en un comunicado.

La UBA brindará atención gratuita en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de ofrecer asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica. (Foto: archivo)

La UBA brindará atención gratuita en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de ofrecer asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica. (Foto: archivo)

Durante la jornada de visibilización, las distintas facultades de la UBA permanecerán abiertas y continuarán con el dictado habitual de clases.

El reclamo se desarrolla en el marco del conflicto generado por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La comunidad universitaria sostiene que la Justicia debe garantizar la aplicación de la norma y que el Gobierno debe acatar los fallos vinculados con su cumplimiento.

La propuesta en Plaza de Mayo combinará así el reclamo institucional con actividades destinadas a mostrar a la ciudadanía los servicios, la producción científica y la formación que desarrolla la Universidad de Buenos Aires.

En pocas palabras

  • UBA en Plaza de Mayo: Realiza jornada de visibilización y reclamo por financiamiento universitario.
  • Atención gratuita y actividades: Ofrece servicios de salud, asesoramiento y muestras científicas a la comunidad.
  • Exigencia al Gobierno: Demanda el cumplimiento de la ley y acatamiento de fallos judiciales sobre financiamiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
UBA Plaza de Mayo Reclamo Financiamiento Noticias A24
Notas relacionadas
La UBA realiza clases públicas frente a Tribunales y pide que la Corte se expida sobre la ley de Financiamiento Universitario
La UBA celebró el fallo que obliga al Gobierno a cumplir parte de la Ley de Financiamiento Universitario
¿La IA amenaza los empleos en Argentina?: un estudio revela la verdadera cifra de vacantes que piden esa habilidad

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar