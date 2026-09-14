Allanaron propiedades vinculadas a L-Gante tras una denuncia por supuestas amenazas con armas de fuego

Según denunció la mujer, el hombre le exigió que abandonara la propiedad y argumentó que el inmueble pertenecía al músico.

La denuncia contra L-Gante

Días después del primer episodio, la mujer aseguró que L-Gante se presentó en la vivienda junto a otras personas. Siempre de acuerdo con su denuncia, el grupo habría ingresado por la fuerza y amenazado con armas de fuego a quienes se encontraban en el lugar para exigirles que dejaran el terreno.

A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad de la zona.

Ese trabajo permitió reconstruir, según la investigación, el recorrido de los vehículos utilizados por las personas que habrían llegado hasta la vivienda de la calle 25 de Octubre.

L-Gante quedó vinculado a una investigación por supuestas amenazas con armas de fuego en General Rodríguez. (Foto: archivo).

Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez autorizó tres allanamientos: dos en propiedades ubicadas dentro del country Terravista y uno en un domicilio de General Rodríguez.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, encabezada por la fiscal Toscano. La fiscalía espera ahora los resultados de los procedimientos para determinar las próximas medidas procesales respecto de los imputados.

El antecedente de L-Gante

No es la primera vez que L-Gante queda involucrado en una causa judicial. En 2023, el músico estuvo detenido durante tres meses en la DDI de Quilmes en una investigación por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez.

En aquella causa, el cantante fue acusado de haber privado de la libertad a uno de los denunciantes y de amenazarlo durante un conflicto ocurrido en esa localidad.