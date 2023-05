“Yo le respondí que no y me dijo que se quería ir a la casa de una amiga. Cuando salgo y vuelvo a mi casa, Brisa ya no estaba, ni su ropa”, agregó la mujer.

La adolescente mide aproximadamente 1,45 metros, es de contextura delgada, ojos marrones, cabello a la altura de los hombros, castaño oscuro y flequillo. Además, tiene una cicatriz arriba de su ceja izquierda.

Quien posea información puede comunicarse al teléfono 221-4293015, garantizándose la reserva de identidad. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11, del Departamento Judicial La Matanza (IPP N° 05-00-55989-22/00