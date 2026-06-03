Cami Mayan habló de Alexis Mac Allister tras el contundente apoyo de las mujeres de la Selección

El mensaje macrabro que le dejaron a Cami Mayan en una foto en bikini

Todo comenzó cuando un perfil de tendencias en X replicó fotos de Camila Mayan posando en bikini durante un día de playa en Miami. Entre los comentarios apareció un mensaje de tono violento y perturbador que rápidamente generó indignación: "Lo que va a disfrutar el forense cuando le llegue la hora", escribió un usuario, en una frase que no tardó en circular y generar rechazo entre otros internautas.

Cuando Cami se enteró, decidió no ignorarlo y hacer el descargo público que muchos esperaban. En sus historias de Instagram compartió la captura del comentario y expresó su malestar con una pregunta que resumía su impacto: "Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podés encontrar con lo peor de lo peor... pero realmente, ¿tan mal estamos?".

El episodio volvió a poner sobre la mesa el nivel de violencia que circula a diario en los comentarios de las redes sociales y que muchas figuras públicas enfrentan sin que haya mayores consecuencias para quienes los generan. Muchos seguidores de la influencer salieron a respaldarla y se sumaron al debate sobre los límites del anonimato en internet.