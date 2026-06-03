A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIRECTA

Cami Mayan habló de Alexis Mac Allister tras el contundente apoyo de las mujeres de la Selección

Cami Mayan se refirió a su ex, Alexis Mac Allister, tras su encuentro con las parejas de Nico Tagliafico y Enzo Fernández

3 jun 2026, 16:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
Camila Mayan 2
Camila Mayan 2

A una semana del inicio del Mundial 2026, Camila Mayan generó repercusión al aparecer junto a Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, y Valentina Cervantes, mamá de los hijos de Enzo Fernández. La presencia de la ex novia de Alexis Mac Allister en el lanzamiento de indumentaria de Caro motivó que la influencer saliera a dar explicaciones sobre cómo maneja hoy su relación con el entorno de la Selección Argentina.

"Con varias tengo buena relación", afirmó Cami, y fue directa al aclarar por qué sigue frecuentando a algunas de esas mujeres pese a llevar unos cuatro años fuera del grupo desde su separación de Mac Allister: "Siempre trato de mantener las amistades que hago cuando son personas piolas. Como con cualquier otras amigas que tengo". Con Valu Cervantes, de hecho, ya se había hecho compinche durante la previa de Qatar 2022.

Leé también

Martín Fierro de Portales Web: quiénes son todos los nominados de la edición 2026

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará el 4 de junio en Parque Norte. (Foto: archivo).

También se desligó de las versiones sobre una supuesta mala integración de Ailén Cova —pareja actual de su ex y mamá de su beba— al grupo de parejas de los futbolistas: "Yo no soy la que especula eso". Y sobre el juicio que le inició a Mac Allister por compensación económica tras sus años de convivencia en Europa, prefirió no extenderse: "Es algo que trato de no traer porque genera un montón de controversia", cerró, aunque confirmó que la Justicia está analizando la última apelación.

Embed

El mensaje macrabro que le dejaron a Cami Mayan en una foto en bikini

Todo comenzó cuando un perfil de tendencias en X replicó fotos de Camila Mayan posando en bikini durante un día de playa en Miami. Entre los comentarios apareció un mensaje de tono violento y perturbador que rápidamente generó indignación: "Lo que va a disfrutar el forense cuando le llegue la hora", escribió un usuario, en una frase que no tardó en circular y generar rechazo entre otros internautas.

Cuando Cami se enteró, decidió no ignorarlo y hacer el descargo público que muchos esperaban. En sus historias de Instagram compartió la captura del comentario y expresó su malestar con una pregunta que resumía su impacto: "Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podés encontrar con lo peor de lo peor... pero realmente, ¿tan mal estamos?".

El episodio volvió a poner sobre la mesa el nivel de violencia que circula a diario en los comentarios de las redes sociales y que muchas figuras públicas enfrentan sin que haya mayores consecuencias para quienes los generan. Muchos seguidores de la influencer salieron a respaldarla y se sumaron al debate sobre los límites del anonimato en internet.

image

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Alexis Mac Allister Camila Mayan

Lo más visto