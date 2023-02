El desgarrador mensaje de la mamá de Guadalupe Lucero por su cumpleaños: "Dios solo sabe dónde estás"

Desde la desaparición de la pequeña se desarrollaron 180 líneas de investigación en varias partes del país, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron un centenar de teléfonos celulares, pero aún no se logró dar con el paradero de la menor.

El mensaje de la mamá de Guadalupe Lucero

"Me quedo con este recuerdo de tu último cumpleaños para pasar este día de tristeza... Verte feliz en estas fotos, escuchar tu risa en el vídeo, me alivió un poco el alma... Hoy cumplís 7 años, mi pequeña... Dios solo sabe dónde estás...", escribió la madre en su cuenta de Facebook.

"Y te recuerdo así, tan alegre y feliz con esa hermosa torta que hicimos con la lela Silvia... Ese gran festejo que logramos hacerte para tus 5 añitos. Si hubiera sabido que era el último cumpleaños que te festejaba, hubiera disfrutado más, te hubiera anhelado más y consentido con todo lo que querías... No me hubiera sentido cansada después de un largo día de organización, me hubiera quedado contemplándote por el resto de los días...", agregó la mujer en su extenso posteo.

"Donde sea que estés mi Lupita, que Dios te cuide. Solo pido eso, que te cuide y te proteja. Ojalá algún día nos permita volver a festejar un cumpleaños tuyo juntas, con tu familia y amigos...Hoy me sentía muy triste, pero una vecina tenía este video tuyo, de ese momento, y me alegró un poco el día, poder volver a verte y escuchar tu dulce voz, aunque sea en imagen y audio... Te amo mí niña hermosa... Felices 7 años donde sea que estés", concluyó el mensaje dedicado a Guadalupe Lucero.