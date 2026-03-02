El aberrante motivo por el que le prohíben a los padres de seis hijos acercarse a ellos

Tras conocerse los resultados, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del acusado, quien fue arrestado en un primer momento.

No obstante, el sospechoso recuperó la libertad aunque continúa imputado en la causa. En su declaración negó haber suministrado sustancias a sus hijos y apuntó contra la denunciante, al sostener que atravesaría problemas psiquiátricos.

Pericias y medidas de protección

Para resguardar la integridad de los menores y asegurar la prueba, los niños prestaron declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell. En paralelo, se realizaron peritajes químicos sobre una lata de leche secuestrada en la vivienda, ante la sospecha de una posible contaminación con cocaína.

También se tomaron testimonios a familiares y allegados para intentar reconstruir cómo la sustancia pudo haber ingresado al organismo de los menores.

La Fiscalía busca determinar si existió una conducta intencional, un acto de negligencia grave o una circunstancia accidental. “Es una investigación muy compleja”, señalaron fuentes vinculadas al expediente, al remarcar que se mantienen abiertas múltiples hipótesis.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso la prohibición de acercamiento de ambos progenitores hacia sus hijos, restricción que continúa vigente mientras avanza la instrucción penal. El estado de salud y la contención psicosocial de los niños quedaron bajo seguimiento de equipos especializados, con intervención de organismos de niñez.