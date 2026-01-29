Balcarce: seis niños y su madre están internados tras dar positivo en cocaína y el padre quedó detenido

Embed

Los seis menores y la madre están internados, mientras que uno de los bebés mellizos está grave. Todos los chicos presentan síndrome de abstinencia.

El padre detenido y la causa judicial

Ante la gravedad del caso, el fiscal Rodolfo Moure solicitó el arresto del padre, quien quedó detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 15 de Batán, ya que en Balcarce no existen cárceles, según se explicó.

En tanto, los niños quedaron bajo el resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, mientras los investigadores intentan reconstruir cómo se produjo el suministro de drogas.

El caso se conoció tras una denuncia por violencia de género.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito de extrema gravedad que podría derivar en penas severas, mientras continúa la asistencia médica y psicológica de las víctimas.