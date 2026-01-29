En vivo Radio La Red
Policiales
Balcarce
Niños
Violencia de género

Balcarce: seis niños y su madre están internados tras dar positivo en cocaína y el padre quedó detenido

El caso se conoció tras una denuncia por violencia de género. La madre aseguró que su ex pareja la drogaba y alertó que sus hijos podrían haber sido afectados.

Una grave investigación judicial se desarrolla en el partido bonaerense de Balcarce, donde seis niños, dos de ellos bebés, y su madre permanecen internados luego de que todos dieran positivo en cocaína, en el marco de una denuncia por violencia de género. El padre de los menores fue detenido y quedó alojado en una unidad penitenciaria de Batán.

Según informaron en A24, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció que su ex pareja la drogaba de manera sistemática, hasta provocarle una descompensación.

Tras la denuncia, la víctima fue derivada al hospital local, donde se le practicaron estudios de laboratorio que arrojaron resultado positivo de cocaína en sangre. Frente a ese escenario, la mujer advirtió a los médicos que sus hijos podrían encontrarse en la misma situación.

Los análisis confirmaron la sospecha: el personal de salud detectó cocaína en los seis menores, cuyas edades van desde dos meses hasta 13 años, y marihuana en uno de ellos.

Los seis menores y la madre están internados, mientras que uno de los bebés mellizos está grave. Todos los chicos presentan síndrome de abstinencia.

El padre detenido y la causa judicial

Ante la gravedad del caso, el fiscal Rodolfo Moure solicitó el arresto del padre, quien quedó detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 15 de Batán, ya que en Balcarce no existen cárceles, según se explicó.

En tanto, los niños quedaron bajo el resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, mientras los investigadores intentan reconstruir cómo se produjo el suministro de drogas.

El caso se conoció tras una denuncia por violencia de género.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito de extrema gravedad que podría derivar en penas severas, mientras continúa la asistencia médica y psicológica de las víctimas.

